Ελλάς το μεγαλείο σου: Μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ από τον σεισμό του 1999 (vid)

Επί 26 χρόνια μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ μετά τον σεισμό του 1999.

Σε κοντέινερ αντί για σχολικές αίθουσες αναγκάζονται να κάνουν μάθημα τα παιδιά του 18ου δημοτικού στο Μενίδι. Οι εικόνες προκαλούν ντροπή εν έτει 2025 όταν μάλιστα τα εν λόγω κοντέινερ είχαν δοθεί ως προσωρινή στέγη στους σεισμόπληκτους της Ανατολικής Αττικής στον σεισμό του 1999!

Μάλιστα, δεν φαίνεται να επιζητείται λύση στο πρόβλημα, καθώς στον περιβάλλοντα χώρο έχει τοποθετηθεί χλοοτάπητας και έχουν γίνει εργασίες τοποθέτησης στέγης.

«Έκανε και ο σύζυγός μου μάθημα σε κοντέινερ πριν 30 χρόνια»

Στο εν λόγω σχολείο, τα κοντέινερ είναι τοποθετημένα πάνω από 30 χρόνια όπως κατήγγειλε μητέρα μαθητή στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega. «Το παιδί μου θα πάει 3η δημοτικού. Ο σύζυγος μου όπου είναι κοντά στα 40, πήγαινε σε αυτό το σχολείο και μάλιστα έτσι ακριβώς, έκανε μάθημα στα κοντέινερ. Άρα είναι πριν τον σεισμό του 1999. Ο σύλλογος και οι εκπαιδευτικοί το έχουμε ομορφύνει το σχολείο. Το έχουμε πάρει απόφαση – κακώς βέβαια. Εμείς διεκδικούμε πράγματα και κάνουμε κινήσεις. Τα κοντέινερ δεν είναι χώρος για να κάνουν μάθημα. Έχουμε πάρει air condition. Δεν έχουμε χώρο εκδηλώσεων», ανέφερε.

35 από τα 73 σχολεία έχουν λυόμενες τάξεις

Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, «συνολικά οι 35 από τις 73 σχολικές μονάδες στον Δήμο Αχαρνών έχουν λυόμενες αίθουσες».

Συγκεκριμένα, στα 6ο και 12ο Δημοτικό της περιοχής, περίπου 300 μαθητές συνεχίζουν τα μαθήματά τους σε κοντέινερ, τα οποία σήμερα, μάλιστα, βρέθηκαν βανδαλισμένα, ενώ το 3ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών στεγάζεται σε κατάστημα, χωρίς προαύλιο.

Αντίστοιχη εικόνα και στον Ζωγράφου, όπου 200 μαθητές του 5ου και 6ου Δημοτικού συνεχίζουν από πέρυσι σε προκατασκευασμένες αίθουσες, αφού το κτίριό τους κρίθηκε στατικά επικίνδυνο. Στον ίδιο χώρο, από το 2013, λειτουργούν σε κοντέινερ και το 2ο και 10ο Νηπιαγωγείο.

