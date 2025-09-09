NASA: Γιατί όλες οι φωτογραφίες του Γαλαξία μας είναι ψεύτικες, η αποκάλυψη που έγινε viral

Μια πρώην αναλύτρια της NASA εξηγεί γιατί όλες οι εικόνες του Γαλαξία είναι ψεύτικες. Η αλήθεια για τον Milky Way που δεν θα φωτογραφίσουμε ποτέ.

Εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο έχουν εντυπωσιαστεί από τις εικόνες του Γαλαξία μας, του Milky Way, που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Εικόνες που δείχνουν σπειροειδή χέρια, αστέρια και νεφελώματα, σαν να έχουν ληφθεί από κάποιο διαστημόπλοιο που πέταξε έξω από το Σύμπαν. Όμως η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική – και όχι τόσο εντυπωσιακή.

Η πρώην αναλύτρια της NASA και science communicator Alexandra Doten αποκάλυψε στο TikTok κάτι που λίγοι γνωρίζουν: δεν υπάρχει ούτε μία πραγματική φωτογραφία του Γαλαξία μας.

«Κάθε πλήρης εικόνα που βλέπετε είναι απλώς μια εικονογράφηση», εξηγεί. «Δεν μπορούμε να δούμε τον Γαλαξία με αυτόν τον τρόπο, και πιθανότατα δεν θα το καταφέρουμε ποτέ».

Γιατί δεν μπορούμε να φωτογραφίσουμε τον Γαλαξία

Η εξήγηση είναι απλή: βρισκόμαστε μέσα στον ίδιο τον Γαλαξία. Δεν έχουμε το «βλέμμα» από έξω που θα μας επέτρεπε να δούμε ολόκληρη τη δομή του.

Για να τραβήξουμε πραγματική φωτογραφία, ένα διαστημόπλοιο θα έπρεπε να φύγει από τον δίσκο του Milky Way και να ταξιδέψει ασύλληπτες αποστάσεις στο διάστημα. Ένα σενάριο που δεν είναι δυνατό ούτε τώρα, ούτε μέσα σε πολλές γενιές.

Η Doten το παρομοιάζει με μια ρόδα λούνα παρκ: είναι σαν να προσπαθείς να φωτογραφίσεις ολόκληρη τη ρόδα ενώ βρίσκεσαι επάνω της.

Πώς ξέρουμε λοιπόν τι μορφή έχει ο Γαλαξίας

Παρότι δεν υπάρχει φωτογραφία, οι αστρονόμοι μπορούν να σχηματίσουν μια αξιόπιστη εικόνα. Μελετώντας τα δισεκατομμύρια άστρα που βλέπουμε στον ουρανό, χαρτογραφώντας τις κινήσεις τους και παρατηρώντας τον υπερμεγέθη μαύρη τρύπα στο κέντρο, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Γαλαξίας είναι ένας ραβδωτός σπειροειδής γαλαξίας.

Βοηθά και η παρατήρηση άλλων γαλαξιών με παρόμοια μορφή, όπως η Ανδρομέδα. Όπως οι αστρονόμοι χρησιμοποίησαν την παρατήρηση του Δία για να καταλάβουν ότι και η Γη έχει «εξόγκωμα» στον ισημερινό της, έτσι παρατηρώντας παρόμοιους γαλαξίες μπορούμε να μαντέψουμε και τη δομή του δικού μας.

Γιατί δεν θα δούμε ποτέ αληθινή εικόνα

Σε αντίθεση με τη Γη, που μπορέσαμε να φωτογραφίσουμε όταν βγήκαμε στο διάστημα, η απόσταση που πρέπει να διανύσουμε για να δούμε τον Γαλαξία από έξω είναι ασύλληπτη. Ο άνθρωπος δεν έχει φύγει καν από το Ηλιακό Σύστημα – το να βγει από τον Milky Way είναι κάτι που δεν θα συμβεί σε καμία προσεχή γενιά.

«Ένα σκάφος θα έπρεπε να ταξιδέψει χιλιάδες έτη φωτός πάνω ή κάτω από τον γαλαξιακό δίσκο. Αυτό είναι πρακτικά αδύνατο», λέει η Doten.

Η ψευδαίσθηση που βλέπουμε κάθε βράδυ

Όταν κοιτάμε τον νυχτερινό ουρανό, η φωτεινή λωρίδα που διασχίζει τον ορίζοντα είναι το μοναδικό «αληθινό» κομμάτι του Γαλαξία που μπορούμε να δούμε με γυμνό μάτι. Όλες οι υπόλοιπες εικόνες που βλέπουμε online είναι καλλιτεχνικές απεικονίσεις βασισμένες σε δεδομένα – όμορφες, χρήσιμες για την εκπαίδευση, αλλά όχι φωτογραφίες με την αυστηρή έννοια.

Και έτσι, όσο κι αν θα θέλαμε μια «selfie» του ίδιου μας του Γαλαξία, η πραγματικότητα είναι πως μάλλον δεν θα τη δούμε ποτέ.