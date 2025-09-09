Το νέο video του Ghost of Yotei δείχνει τη μαγεία της Ιαπωνίας που θα έρθει στο νέο game του PS5

Δείτε το νέο υλικό του Ghost of Yotei

Το Ghost of Yotei είναι το πολυαναμενόμενο νέο παιχνίδι της Sucker Punch Productions, το οποίο θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά για PS5 στις 2 Οκτωβρίου 2025. Πρόσφατα, η Sony Interactive Entertainment και η ομάδα ανάπτυξης δημοσίευσαν ένα βίντεο διάρκειας 10 λεπτών με τίτλο «Journey Through the Edge of Japan», που προσφέρει μια αργή και ατμοσφαιρική περιήγηση στα μαγευτικά τοπία της περιοχής Εζο, του βόρειου τμήματος της Ιαπωνίας, που σήμερα είναι γνωστή ως Χοκάιντο.

Το βίντεο δεν εστιάζει στις δράσεις ή τις μάχες του παιχνιδιού, αλλά αναδεικνύει την καλλιτεχνική και αισθητική πλευρά του κόσμου του Ghost of Yotei, με εκπληκτικά τοπία όπως χιονισμένα βουνά, καταπράσινα δάση, καταρράκτες και απέραντες πεδιάδες. Η ατμόσφαιρα συνοδεύεται από μια εκτεταμένη εκδοχή του κομματιού «The North», μια μουσική σύνθεση του Toma Otowa, που συμβάλλει στην αίσθηση ηρεμίας και βαθιάς σύνδεσης με το περιβάλλον.

Αυτό το οπτικοακουστικό υλικό ενισχύει την προσμονή των παικτών, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικός είναι ο σχεδιασμός του κόσμου στο νέο αυτό τίτλο. Το Ghost of Yotei θεωρείται διάδοχος του Ghost of Tsushima και μεταφέρει την αφήγηση και την εξερεύνηση σε μια εντελώς νέα γεωγραφική και πολιτισμική περιοχή, προτείνοντας μια διαφορετική, πιο ψυχρή, αλλά εξίσου μαγευτική Ιαπωνία.