Ο «πατέρας» των ανεπιθύμητων email εξηγεί: Πώς ένα spam το 1994 άλλαξε το διαδίκτυο για πάντα

Ο «πατέρας» του Spam μιλάει για το email του 1994 που άλλαξε τη ζωή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (και τη δική μας), προς το... χειρότερο.

Τα ανεπιθύμητα μηνύματα, γνωστά και ως spam, είναι κάτι που εκνευρίζουν τον μέσο χρήστη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάτι που δεν μπορεί να το αποφύγει κανείς. Σύμφωνα με την Statista, το 2023, το 46% όλων των email ήταν αυτού του είδους.

Όμως, σχεδόν κανείς δεν ξέρει πως αυτή η ειδική «ενότητα» στο email μας έχει δημιουργηθεί. Ο Λόρενς Καντέρ είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω απ' αυτή την «ανακάλυψη» και αποκάλυψε τον τρόπο που τα spam μπήκαν στη καθημερινότητά μας.

Το πρώτο spam στάλθηκε το 1994 για προώθηση... λοταρίας

Το 1994, ο 72χρονος, ο οποίος τότε ήταν δικηγόρος, έστειλε το πρώτο ανεπιθύμητο emai σε χρήστες απ' όλες τις ΗΠΑ μαζί με τη σύζυγό του, Μάρθα Σίγκελ, με στόχο να προωθήσουν την εταιρεία τους στο Διαδίκτυο.

Εκείνη την εποχή, η διαφήμιση μέσω email δεν ήταν κάτι που προτεινόταν και μάλιστα κάποια στιγμή απαγορεύτηκε: «Το διαδίκτυο ήταν αρκετά νέο εκείνη την εποχή. Μάλιστα, νομίζω ότι το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών συζητούσε ακόμη αν θα έπρεπε να επιτρέπεται η εμπορική δραστηριότητα σε αυτό», είπε ο Κάντερ.

Απέστειλε, λοιπόν, ένα μαζικό email για να διαφημίσει την υπηρεσία εγγραφής στη λοταρία της Πράσινης Κάρτας. Το μήνυμα με τίτλο «Λοταρία Πράσινης Κάρτας-Τελευταία;» στάλθηκε σε 5.500 χρήστες του Usenet.

Οι αντιδράσεις και τα ακραία κέρδη που επέφερε το spam mail

Η αντίδραση ήταν άμεση και έντονη, με το ζευγάρι να δέχεται χιλιάδες αρνητικά μηνύματα, ακόμα και απειλές. Αυτό το email θεωρείται το πρώτο μαζικό spam και η αρχή των ανεπιθύμητων μηνυμάτων στο διαδίκτυο. Ο Κάντερ είπε αργότερα: «Είμαι εγώ υπεύθυνος γι' αυτό; Μόνο έμμεσα… Αν δεν το κάναμε εμείς, θα το έκανε κάποιος άλλος».

Κάποια στιγμή αναγκάστηκαν ακόμη και να απενεργοποιήσουν τα τηλέφωνα της εταιρείας, όταν τα συστήματα του φωνητικού ταχυδρομείου και τα φαξ λάμβαναν συνεχείς κλήσεις μέσω λογισμικού. Μάλιστα, ο πάροχος του διαδικτύου έκλεισε τον λογαριασμό της εταιρείας, αφού έλαβε αμέτρητα παράπονα και οι υπολογιστές παρουσίασαν σφάλματα λόγω του τεράστιου όγκου: «Ήταν αρκετά περίεργο», συμπλήρωσε ο 72χρονος.

Βέβαια, δεν πήγαν όλα τόσα άσχημα, όσο ακούγονται. Αυτό το μήνυμα απέφερε κέρδη ύψους 100.000 - 200.000 δολαρίων. Ο Κάντερ και η πρώην σύζυγός του έγραψαν και ένα βιβλίο για το πώς να γίνεις πλούσιος, αλλά δέχτηκαν μεγάλη κριτική.

Ο Καντέρ δεν θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο: «Αργά ή γρήγορα θα γινόταν»

Ο ίδιος, όμως, δηλώνει πως δεν τον ενόχλησε ποτέ η αρνητική δημοσιότητα. Παραδέχεται, ωστόσο, ότι λυπάται που το spam έγινε κάτι συνηθισμένο και επικίνδυνο: «Έχει γίνει κάτι τρομακτικό», λέει, εξηγώντας ότι ακόμα και συγγενείς του έπεσαν θύματα απατών μέσω spam email.

Αν και δεν θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο, παραδέχεται: «Ίσως να άνοιξα λίγο την πόρτα για όλα αυτά». Παρόλα αυτά, βρίσκει διασκεδαστικό το γεγονός ότι εμφανίζεται σε παιχνίδια γνώσεων, όπως το Trivial Pursuit, παρόλο που οι περισσότεροι δεν ξέρουν ποιος είναι. Για τη γενική αντίδραση απέναντί του, λέει: «Είναι λογικό να μισεί κανείς όποιον ευθύνεται για τα spam».

