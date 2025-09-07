Ξυπνάς και πατάς αναβολή στο ξυπνητήρι σου; Δες πώς βλάπτει σοβαρά τον οργανισμό σου

Κάθε «πέντε λεπτά ακόμα» στο snooze αυξάνει το στρες, διαταράσσει τον ύπνο και μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση, αλλαγές διάθεσης και αύξηση βάρους. Μάθε γιατί πρέπει να σηκώνεσαι αμέσως μόλις χτυπήσει το ξυπνητήρι.

Πόσες φορές έχεις πατήσει το κουμπί snooze στο ξυπνητήρι σου για να κερδίσεις «ακόμα πέντε λεπτά ύπνου»; Μπορεί να φαίνεται αθώα συνήθεια, όμως σύμφωνα με μια νοσηλεύτρια από τις ΗΠΑ, αυτή η καθημερινή πρακτική κρύβει σοβαρούς κινδύνους για τη σωματική και ψυχική μας υγεία.

Γιατί το snooze βλάπτει τον οργανισμό

Η νοσηλεύτρια Jordan Bruss, που έγινε viral στο TikTok, εξήγησε πως η συνεχής διακοπή του ύπνου από πολλαπλά ξυπνητήρια διαταράσσει τον κύκλο REM, τη φάση δηλαδή που ξεκουράζει πραγματικά τον εγκέφαλο. Το αποτέλεσμα;

Έντονη υπνηλία και κόπωση μέσα στη μέρα

Απότομες αλλαγές στη διάθεση

Μειωμένη συγκέντρωση στη δουλειά ή στο σχολείο

Αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες

Ο κίνδυνος της κορτιζόλης

Η κορτιζόλη είναι η βασική ορμόνη που ενεργοποιεί τον μηχανισμό «fight or flight» του σώματος. Όταν όμως αυξάνεται συνεχώς λόγω των επαναλαμβανόμενων ξυπνητηριών, προκαλεί:

Χρόνιο στρες

Διαταραχές στον ύπνο

Ενίσχυση της παραγωγής ινσουλίνης, που οδηγεί σε αποθήκευση λίπους

Αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας

Σύμφωνα με το Cleveland Clinic, οι υποδοχείς της κορτιζόλης υπάρχουν σχεδόν σε κάθε όργανο του σώματος. Αυτό σημαίνει ότι οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στην ψυχολογία, αλλά επηρεάζουν από τους μυς και το ανοσοποιητικό, μέχρι την καρδιά και την αρτηριακή πίεση.

Τι προτείνουν οι ειδικοί

Η συμβουλή της Bruss είναι ξεκάθαρη: «Όταν χτυπήσει το ξυπνητήρι, σήκω κατευθείαν. Μην βασανίζεις τον εαυτό σου με πολλαπλά snooze.»

Η σταθερή ώρα ύπνου και αφύπνισης βοηθά τον οργανισμό να ρυθμίζει καλύτερα την ενέργεια και τις ορμόνες του, βελτιώνοντας όχι μόνο τη διάθεση αλλά και την υγεία μακροπρόθεσμα.

Αυτό που θεωρούμε μικρή καθημερινή «πολυτέλεια», μπορεί να λειτουργεί ως αργός σαμποτέρ της υγείας μας. Το snooze δεν προσφέρει ξεκούραση· αντιθέτως αυξάνει το στρες, την κόπωση και τον κίνδυνο προβλημάτων υγείας. Η λύση είναι απλή: πέσε για ύπνο νωρίτερα και όταν χτυπήσει το ξυπνητήρι, σήκω αμέσως.