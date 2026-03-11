4 συνηθισμένα διατροφικά λάθη που σαμποτάρουν την απώλεια βάρους σου

Ανακαλύψτε ποια καθημερινά λάθη στη διατροφή σας εμποδίζουν να δείτε πραγματικά αποτελέσματα στην απώλεια βάρους.

Η συνέπεια είναι το κλειδί για έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά είναι δύσκολο να τη διατηρήσετε όταν ανησυχείτε πάντα μήπως τρώτε πολύ λίγες ή ίσως πάρα πολλές θερμίδες.

Μάλιστα μια μελέτη του 2020 ανέφερε ότι λιγότεροι από τους μισούς ανθρώπους που θέτουν στόχους που σχετίζονται με την αποφυγή (αποβολή ζάχαρης, μείωση υδατανθράκων κ.λπ.) τα καταφέρνουν.

Επίσης δεν βοηθάει και το γεγονός ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί μύθοι για τη διατροφή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν παραπληροφόρηση, ανεπιθύμητα αποτελέσματα και διατροφικές διαταραχές.

Αντί λοιπόν, να δοκιμάσετε μια δίαιτα που έχει γίνει viral και είναι σχεδόν σίγουρα καταδικασμένη σε αποτυχία, γιατί να μην ακούσετε τους ανθρώπους που ξέρουν τι κάνουν;

