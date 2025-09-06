Η «μαύρη λίστα» του Τραμπ: «Κόκκινη γραμμή» και βαριές ποινές σε όσους κρατούν ομήρους Αμερικανούς

Με νέο εκτελεστικό διάταγμα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να στείλει αυστηρό μήνυμα σε χώρες που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, κρατούν αδίκως Αμερικανούς πολίτες δημιουργώντας τη «μαύρη λίστα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Παρασκευή (5/9) εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει τη δημιουργία «μαύρης λίστας» με κράτη που βρίσκονται στις φυλακές, άδικα σύμφωνα με την κυβέρνησή του, Αμερικανοί, μέτρο που θα συνεπάγεται κυρώσεις για αξιωματούχους τους που ενέχονται.

Η λίστα αυτή είναι εμπνευσμένη από τον κατάλογο κρατών στα οποία προσάπτεται πως υποστηρίζουν την τρομοκρατία: καταρτίζεται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και συνεπάγεται βαριές οικονομικές κυρώσεις για τα κράτη που ενοχοποιούνται από την Ουάσιγκτον.

Ποια ονόματα εξετάζονται για τη «μαύρη λίστα» του Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει για την ώρα ανακοινώσει επίσημα κανένα όνομα χώρας που ενδέχεται να εγγραφτεί στην υπό δημιουργία μαύρη λίστα. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος όμως ανέφερε πως οι περιπτώσεις της Κίνας, του Ιράν και του Αφγανιστάν θα εξεταστούν στενά, καθώς έχουν επιδοθεί «επανειλημμένα» σε αυτήν που χαρακτήρισε «διπλωματία των ομήρων».

«Χαράσσουμε σήμερα πολύ καθαρή γραμμή, κόκκινη γραμμή: δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε Αμερικανούς ως διαπραγματευτικά χαρτιά, σε διαφορετική περίπτωση εκτίθεστε σε πολύ σοβαρές συνέπειες», εξήγησε στον Τύπο ο αμερικανός αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Σοβαρές κυρώσεις στις χώρες της «μαύρης λίστας»

Με βάση το νέο εκτελεστικό διάταγμα, οι χώρες που θα μπαίνουν στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον θα υφίστανται κυρώσεις και στους αξιωματούχους τους που εμπλέκονται στις κρατήσεις Αμερικανών θα απαγορεύεται η είσοδος στις ΗΠΑ.

Χειρότερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαγορεύουν στους αμερικανούς πολίτες να ταξιδεύουν σε χώρες που θα εγγράφονται στον κατάλογο.

Σήμερα, η Ουάσιγκτον δεν απαγορεύει αυστηρά στους πολίτες τους να ταξιδεύουν παρά μόνο στη Βόρεια Κορέα, απόφαση που οφείλεται στην υπόθεση του Ότο Γουόρμπιαρ, φοιτητή που συνελήφθη το 2015 στην Πιονγκγιάνγκ και πέθανε το 2017, λίγο μετά την απελευθέρωσή του.

