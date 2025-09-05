ΔΕΘ και κάλεσμα Καρυστιανού: Το σχέδιο της ΕΛΑΣ με 2.500 αστυνομικούς, κλειστό Μετρό και επιφυλακή για τις συγκεντρώσεις

Πώς θα αντιμετωπίσει η ΕΛΑΣ τις παράλληλες κινητοποιήσεις σε ΔΕΘ, Σύνταγμα και άλλες πόλεις.

«Δρακόντεια» θα είναι και φέτος τα μέτρα ασφαλείας για τις πορείες διαμαρτυρίας που θα γίνουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης ενώ φέτος για πρώτη φορά θα «κατεβάσουν ρολά» και σταθμοί του Μετρό της πόλης. Πάνω από 2.500 αστυνομικοί διαφόρων υπηρεσιών όπως της Άμεσης Δράσης, της Τροχαίας, των ΜΑΤ κ.α. θα διατεθούν σε διάφορα σημεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ενώ εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων θα δίνουν τα drones της ΕΛΑΣ που θα καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της πόλης.

