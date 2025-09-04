Χαλάνδρι: Αδιανόητη ουρά δεκάδων μέτρων για γνωστό fast food (vid)
Οι επισκέπτες σχημάτισαν ουρά που ξεπερνούσε τα 300 μέτρα προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.
Χθες, η οδός Κολοκοτρώνη στο Χαλάνδρι γέμισε από κόσμο λόγω των εγκαινίων του πρώτου καταστήματος της αμερικανικής αλυσίδας fast food Taco Bell στην Ελλάδα.
Οι επισκέπτες σχημάτισαν ουρά που ξεπερνούσε τα 300 μέτρα και εκτεινόταν μέχρι την οδό Γυφτοπούλου, προκαλώντας παράλληλα και προβλήματα στην κυκλοφορία καθώς πολλοί προσέγγιζαν το σημείο με τα αυτοκίνητά τους.
