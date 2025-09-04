Τι είναι η αλεξιθυμία, η πάθηση που σε αφήνει με «συναισθηματική τύφλωση»;

Ίσως δεν έχεις ακούσει ποτέ ξανά αυτόν τον όρο, αλλά οι ειδικοί πιστεύουν ότι περίπου το 10% του πληθυσμού έχει κάποιο βαθμό αλεξιθυμίας.

Δυσκολεύεσαι να περιγράψεις τι νιώθεις; Φίλοι και συγγενείς πιστεύουν ότι είσαι ψυχρός και «αναίσθητος»; Βλέπεις ότι δεν αισθάνεσαι τίποτα όταν οι άλλοι περιμένουν από σένα να έχεις μια έντονη συναισθηματική αντίδραση;

Ή μήπως αισθάνεσαι τα φυσικά σημάδια του συναισθήματος, χωρίς να αισθάνεσαι στην πραγματικότητα το ίδιο το συναίσθημα; Υπάρχει πιθανότητα έχεις κάτι που ονομάζεται αλεξιθυμία.

