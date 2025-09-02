Αστυνομικός «τύφλα» στο μεθύσι έσπευσε σε κλήση για διάρρηξη

Ο αστυνομικός έχει ήδη απολυθεί, αν και δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες

Ο αστυνομικός από το Οχάιο ανταποκρίθηκε σε μία κλήση, όταν ένα ζευγάρι επιστρέφοντας στο σπίτι βρήκε την πόρτα του φορτηγού του ανοιχτή. Φοβούμενο ότι υπάρχει εισβολέας μέσα στο σπίτι κάλεσε την αστυνομία.

Αλλά όταν ο αξιωματικός, Michael Ervin, έφτασε στη σκηνή για να ερευνήσει, το ζευγάρι είπε ότι μπορούσε να καταλάβει αμέσως ότι ήταν σε κακή κατάσταση.

«Ήταν εμφανώς μεθυσμένος. Φαινόταν να παραπαίει και να σκοντάφτει καθώς περπατούσε προς το μέρος μας. Καλέσαμε πίσω για να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας», σε τοπικό μέσο.

