Μετά τα τέλη Σεπτεμβρίου έρχονται τα αποκαλυπτήρια των Xiaomi 16

Η σειρά Xiaomi 16 θα παρουσιαστεί λίγο μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου

Η σειρά Xiaomi 16 αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα αυτόν τον μήνα, με πιθανή ημερομηνία παρουσίασης μεταξύ 24 και 26 Σεπτεμβρίου 2025. Η κυκλοφορία αυτή συνδυάζεται με την αποκάλυψη του νέου chipset-«ναυαρχίδα»της Qualcomm, Snapdragon 8 Gen Elite 2, που αναμένεται στις 23 Σεπτεμβρίου.

Η σειρά θα περιλαμβάνει τρία μοντέλα: το Xiaomi 16, το 16 Pro Mini και το 16 Pro Max, ενώ το μοντέλο 16 Ultra αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στο επόμενο έτος. Τα δύο πρώτα μοντέλα αναμένεται να έχουν οθόνες 6,3 ιντσών, ενώ το Pro Max 6,8 ίντσες. Όλα τα μοντέλα θα εξοπλιστούν με το νέο Snapdragon 8-series chipset και θα προσφέρουν γρήγορη φόρτιση 100W.

Η μπαταρία του βασικού μοντέλου αναμένεται να έχει χωρητικότητα 6.800 mAh, ενώ το 16 Pro Mini θα έχει 6.300 mAh. Αναμένεται επίσης να αξιοποιήσουν νέα χαρακτηριστικά όπως το HyperOS 2, 12 GB RAM, αποθηκευτικό χώρο UFS 4.0, αντοχή στο νερό IP69 και υποστήριξη Dolby Vision για την οθόνη.

Οι κάμερες φημολογούνται ότι θα έχουν τρεις αισθητήρες 50MP με φακούς Leica και δυνατότητα καταγραφής βίντεο σε 8K.

Επίσης, θα ενσωματώνουν ηχογραφήσεις με τεχνολογία Nokia OZO Audio για βελτιωμένη ποιότητα ήχου. Η κυκλοφορία αυτής της σειράς αναμένεται να σημάνει μια ακόμα σημαντική αναβάθμιση στα κινητά της Xiaomi για το 2025.