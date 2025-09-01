«Habibi, μην έρχεσαι στο Ντουμπάι»: Πώς το «διαμάντι» του Περσικού έχασε τη λάμψη του

Ολοένα και περισσότεροι τουρίστες γυρίζουν την πλάτη τους στο Ντουμπάι.

Το Ντουμπάι παραμένει δημοφιλής προορισμός για όσους αναζητούν ήλιο, υψηλές αποδοχές και χαμηλή φορολογία. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι επαγγελματίες μετακομίζουν στην πόλη του Περσικού Κόλπου, επιδιώκοντας να ξεφύγουν από το καθημερινό άγχος της εργασίας στις χώρες τους.

Ωστόσο, το αυξανόμενο κόστος ζωής και ο έντονος ανταγωνισμός για δουλειές καθιστούν το όνειρο του Ντουμπάι δυσκολότερο για πολλούς. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι συνθήκες έχουν γίνει τόσο δύσκολες που οι κάτοικοι αναγκάζονται να επιστρέψουν στις πατρίδες τους.

