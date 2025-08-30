Ιωάννινα: Ισχυροί άνεμοι γκρέμισαν τη σκηνή της συναυλίας Βίσση – Ρέμου

Η σκηνή της συναυλίας της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα, στα Ιωάννινα κατέρρευσε από ισχυρούς ανέμους λίγο πριν την έναρξη.

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στα Ιωάννινα, όταν η σκηνή της πολυαναμενόμενης συναυλίας των Άννας Βίσση, Αντώνη Ρέμου και Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες κατέρρευσε λόγω ισχυρών ανέμων που έπληξαν την παραλίμνια περιοχή.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr