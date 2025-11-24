Πένθος για τον Πάνο Κιάμο: Η συγκινητική ανάρτησή του

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Πάνος Κιάμος καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του.

Ο τραγουδιστής έκανε γνωστή τη θλιβερή είδηση με μια λιτή ανάρτηση, γράφοντας: «Καλό ταξίδι μανούλα μου». Στο μήνυμά του ανέφερε επίσης:

«Αυτές τις στιγμές τα συναισθήματα δεν χωράνε σε λέξεις…», ενώ συμπλήρωσε ένα απόσπασμα του Οδυσσέα Ελύτη: «Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές, και πάλι κάτι θα περισσέψει που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου».

Ο Πάνος Κιάμος μάλιστα μοιραζόταν την ίδια μέρα γενεθλίων με τη μητέρα του. Σε παλαιότερη ανάρτηση έχει γράψει:



«Όπως σας έχω υποσχεθεί κάθε χρόνο τέτοια μέρα (…στα γενέθλιά μου…) θα μοιραζόμαστε στιγμές με τον Πάνο όπως δεν τον γνωρίζετε! Φέτος, λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω αυτή τη μέρα στον άνθρωπο που με έφερε στη ζωή, στον άνθρωπο που με γαλούχησε, στον άνθρωπο που του χρωστάω τα πάντα. Στην υπέροχη μητέρα μου! Και το πιο φοβερό;; Με γέννησε στα γενέθλιά της!!! Να τα εκατοστίσουμε μαμάκα μου… σε αγαπώ!».

