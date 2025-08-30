Νοσοκόμα εξιστορεί το περιστατικό που την έκανε να βλέπει με άλλο μάτι τον θάνατο

Μια νοσοκόμα αποκάλυψε το περιστατικό που της άλλαξε τα συναισθήματά της για τον θάνατο.

Η Julie McFadden είναι μια νοσοκόμα σε ξενώνα η οποία διατηρεί κανάλι στο YouTube, στο οποίο συχνά μοιράζεται τις εμπειρίες που έχει ζήσει με ασθενείς που βρίσκονται λίγο πριν τον θάνατο.

Η νοσοκόμα κοινοποιεί τακτικά βίντεο στο κανάλι της και απαντάει σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τον θάνατο και τις τελευταίες στιγμές των ασθενών που φροντίζει.

Σε ένα πρόσφατο βίντεο, κατά την εμφάνισή της στο Mighty Pursuit Podcast, η Julie εξήγησε τη στιγμή που άλλαξε τις απόψεις της για τον θάνατο.

Το περιστατικό που την στιγμάτισε

Μιλώντας στο podcast γι αυτό το περιστατικό, η Julie είπε ότι φρόντιζε έναν ασθενή που πίστευε ότι θα πεθάνει και της το έλεγε. «Φοβόταν ότι θα πεθάνει και μου το έλεγε», είπε. «Όλοι μας ήρθαμε πολύ κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο. Όταν πλησίαζε ο θάνατός του, είχαμε μια νοσοκόμα εκεί μέσα που τον φρόντιζε 24 ώρες την ημέρα», συνέχισε.

«Την τελευταία του μέρα μπορούσα να καταλάβω ότι θα πέθαινε, το κατάλαβα από τον τρόπο που ανέπνεε... Πριν φύγω τον αποχαιρέτησα μέσα μου. Βγαίνω από το διαμέρισμά του... Είμαι στο αυτοκίνητό μου και ετοιμάζομαι να πάω να δω τον επόμενο ασθενή μου και σκέφτηκα, ''όχι, θα περιμένω, πρέπει να δείξω περισσότερο σεβασμό στον Randy», συμπλήρωσε.

«Του μιλούσα μέσα μου, του ευχόμουν το καλύτερο ταξίδι και ξαφνικά άκουσα τη φωνή του Randy μέσα μου», είπε. Η Julie εξήγησε ότι άκουσε τον Randy να λέει «μακάρι να το ήξερα».

«“Θεέ μου Τζούλι, θεέ μου”... Όχι μόνο άκουσα τις φωνές του, αλλά ένιωσα το πώς ένιωθε και σχεδόν τον είδα να πετάει σαν να ήταν χαρούμενος. ''Θεέ μου Julie , μακάρι να ήξερα πόσο καλό ήταν αυτό, δεν θα φοβόμουν ποτέ''. Ήταν τόσο ελεύθερος, τόσο χαρούμενος... Ήξερα ότι σε όλη του τη ζωή το μόνο που ήθελε ήταν να είναι ελεύθερος, πάντα έλεγε ότι ποτέ δεν ένιωσε ελεύθερος», τόνισε.

Το μήνυμα που έλαβε

Η Julie συγκινήθηκε όταν θυμήθηκε την ιστορία, προσθέτοντας: «Δεν μπορούσα παρά να κλάψω μέσα στο αυτοκίνητό μου». Λίγο αργότερα, η νοσοκόμα κοίταξε το τηλέφωνό της και είχε λάβει ένα μήνυμα που την ενημέρωναν ότι ο Randy είχε πεθάνει. «Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο», εξήγησε. «Με έκανε να νιώθω ότι δεν φοβόμουν καθόλου τον θάνατο», πρόσθεσε, ολοκληρώνοντας την ιστορία της.



