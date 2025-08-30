Ιδρύθηκε ο Νέος ΟΣΕ: Ο Πρόεδρος, ο CEO και ποια είναι τα μέλη του Συμβουλίου

Η εταιρεία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη ΑΕ» προέρχεται από τη συγχώνευση του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ και τροχαίου υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νέου ΟΣΕ ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η νέα εταιρεία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» ιδρύθηκε μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των φορέων ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και τροχαίου υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ, σύμφωνα με τους νόμους 5167/2024 και 5220/2025.

Πρόεδρος αναλαμβάνει ο καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Ιωάννου και Διευθύνων Σύμβουλος ο Πολιτικός Μηχανικός Χρήστος Παληός.

