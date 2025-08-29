UFO στην Ανταρκτική: Οι συντεταγμένες που δείχνουν «εξωγήινο διαστημόπλοιο» στο Google Maps (vid)

Χρήστες του Google Maps ισχυρίζονται ότι εντόπισαν αντικείμενο σε απομονωμένη περιοχή της Ανταρκτικής, που μοιάζει με UFO. Οι θεωρίες συνωμοσίας φουντώνουν, ενώ επιστήμονες δίνουν μια πιο «γήινη» εξήγηση...

Οι άνθρωποι είναι πεπεισμένοι ότι ένα εξωγήινο σκάφος που έχει συντριβεί είναι ορατό στο διαδίκτυο, αρκεί να πληκτρολογήσει κανείς συγκεκριμένες συντεταγμένες. Η ανησυχία στα social media είναι εμφανής και το πιο ανατριχιαστικό είναι πως το αντικείμενο εντοπίστηκε στην Ανταρκτική.

Το Google Maps έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο θεωριών συνωμοσίας, με χρήστες να ισχυρίζονται ότι βλέπουν στοιχεία εξωγήινης ζωής χάρη σε δορυφορικές λήψεις. Και, για να είμαστε δίκαιοι, πώς θα μπορούσε ένα UFO μήκους 300 μέτρων να περάσει απαρατήρητο οπουδήποτε στη Γη;

UFO στην Ανταρκτική ορατό μέσω Google Maps;

Τώρα, μια στρογγυλή δομή εντοπίστηκε κάτω από έναν γκρεμό περίπου 90 μίλια από τις ακτές της Ανταρκτικής, κάτι που αρκεί για να ενθουσιάσει τους λάτρεις των θεωριών. Είτε πρόκειται για κάτι τεχνητό είτε για κάτι απόκοσμο, ένας Αμερικανός ουφολόγος υποστήριξε ότι το αντικείμενο μοιάζει «σφηνωμένο κάτω από βράχο».

Η θεωρία που κυκλοφόρησε, είναι ότι μπορεί να είναι σκόπιμα κρυμμένο. Ο Scott C. Waring, διαχειριστής του ιστότοπου UFO Sightings Daily, δήλωσε στο YouTube:

«Το UFO είναι ακόμα εκεί! Είναι πολύ δύσκολο να ανακτηθεί ή μήπως εξακολουθεί να χρησιμοποιείται;»

Ποιες συντεταγμένες πρέπει να πληκτρολογήσεις για να δεις το UFO

Για να το δει κανείς, αρκεί να μπει στους Google Maps και να πληκτρολογήσει τις συντεταγμένες: 66°16'24.5"S 100°59'03.5"E. Το σημείο βρίσκεται περίπου 74 χιλιόμετρα από το παγοκαλυμμένο Mill Island και μόλις 6 μίλια από τον πολωνικό ερευνητικό σταθμό AB Dobrowolski.

Το αντικείμενο φαίνεται να έχει μια ασημένια γραμμή στο χείλος, ενώ το υπόλοιπο είναι μαύρο, ξεχωρίζοντας από τον πάγο και τους βράχους γύρω του. Στο διαδίκτυο εμφανίζεται έντονα «πιξελιασμένο», με περίεργες μαύρες γραμμές να εκτείνονται ανάμεσα σε αυτό και τον βράχο.

Ο Waring λέει ότι το UFO είχε ανακαλυφθεί πριν από δύο χρόνια, ενώ άλλοι ισχυρίζονται πως το είχαν εντοπίσει ακόμη νωρίτερα.

Οι θεωρίες συνομωσίας και η επιστημονική άποψη

Στο Reddit χρήστες ήδη από το 2021 το αποκαλούσαν «σημείο συντριβής UFO». Κάποιοι ωστόσο πρότειναν ότι ίσως πρόκειται για «μετεωρολογικό αερόστατο» ή ακόμα και μια «λίμνη λιωμένου νερού».

Τελικά, οι επιστήμονες μάλλον έχουν την απάντηση. Ο καθηγητής παγετωνολογίας Bethan Davies, μιλώντας στη Daily Mail, είπε: «Υπάρχει λίγο χιόνι και το θερμότερο νερό της λίμνης απορροφά περισσότερη ακτινοβολία. Έτσι λιώνει το χιόνι και δίνει το ημικυκλικό σχήμα. Δεν είναι UFO».

Η ειδικός χαρτογράφησης Laura Gerrish από τη Βρετανική Ανταρκτική Αποστολή συμφώνησε με αυτή την άποψη: «Πρόκειται απλώς για μια μικρή λίμνη. Η περιοχή Bunger Hills, όπου εντοπίζεται, είναι σε μεγάλο βαθμό απαλλαγμένη από πάγο και έχει πολλές μικρές λίμνες».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ