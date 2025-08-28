Ιρλανδός influencer συνάντησε απομονωμένη φυλή στην Παπούα: Τους αποκάλεσε κανίβαλους και προκάλεσε σάλο (vid)
Ο Ιρλανδός influencer, Dara Tah, ταξίδεψε με ομάδα τουριστών σε απομονωμένη φυλή της Παπούα Νέα Γουινέα. Κατά την προσέγγισή τους, ένας άνδρας της φυλής εμφανίστηκε με τόξο και βέλη, γεγονός που προκάλεσε πανικό, αλλά προσπάθησε να κατευνάσει την ένταση προσφέροντας αλάτι, με τη χειρονομία του να απορρίπτεται με περιφροσύνη.
Παρά την έντονη αντίδραση της φυλής, ο Tah αποκάλεσε την κοινότητα «κανιβαλική» στο TikTok. Το βίντεο συγκέντρωσε πάνω από μισό εκατομμύριο likes, αλλά και χιλιάδες αρνητικά σχόλια, με χρήστες να τον κατηγορούν για παραπληροφόρηση και ασέβεια.
Η Παπούα και οι αμέτρητες φυλές της
Η ανατολική Ινδονησία φιλοξενεί περισσότερες από 250 φυλές με ξεχωριστές γλώσσες και παραδόσεις. Δεν έχει διευκρινιστεί ποια φυλή επισκέφθηκε ο Tah, όμως ο χαρακτηρισμός «κανιβαλική» θεωρήθηκε ανακριβής και προσβλητικός για ολόκληρη την περιοχή.
Ο Dara Tah και οι ακραίες εμπειρίες του
Ο Ιρλανδός influencer έχει χτίσει το προφίλ του γύρω από επικίνδυνα εγχειρήματα: από μολυσμένα νησιά της Σκωτίας και της Αγγλίας μέχρι το «Snake Island» στο Μπόρνεο και υπόγεια πυρηνικά καταφύγια στις ΗΠΑ. Με εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους σε YouTube και TikTok, δηλώνει αποφασισμένος να γίνει ο κορυφαίος YouTuber της Ιρλανδίας.
@daratah Deep in the jungle of Papua... Just tried to make contact with a cannibal tribe LOL Will try again tomorrow. Wish us luck 😅 #cannibal #tribe #adventure #deadly #survival ♬ original sound - Dara Tah
Όρια ανάμεσα στο... content και στον σεβασμό
Η τελευταία του επίσκεψη, ωστόσο, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα όρια ανάμεσα στη δημιουργία εντυπωσιακού περιεχομένου και τον σεβασμό απέναντι σε αυτόχθονες κοινότητες. Η διεθνής νομοθεσία προσπαθεί να προστατεύσει αυτούς τους πληθυσμούς, την ώρα που τα social media συχνά τους μετατρέπουν σε «σκηνικό» για viral περιεχόμενο.
