Καλύτερες λειτουργίες backup θα προσφέρει σύντομα το Android

Το Android βελτιώνει άλλη μια λειτουργία του

Η Google ετοιμάζει σημαντική βελτίωση στον τρόπο που το Android υποστηρίζει την αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup) των δεδομένων των χρηστών. Μέσω μιας ανάλυσης της beta έκδοσης 26.32.31 της εφαρμογής Google Play Services, αποκαλύφθηκαν στοιχεία που δείχνουν ότι η Google πρόκειται να επεκτείνει τη δυνατότητα αντιγράφων ασφαλείας, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να επιλέγουν περισσότερους φακέλους για backup.

Αυτή τη στιγμή, το αυτόματο backup καλύπτει κυρίως φωτογραφίες, βίντεο, ρυθμίσεις και κάποια δεδομένα εφαρμογών, ενώ αρκετά στοιχεία, όπως ο φάκελος "Λήψεις" (Downloads), δεν υποστηρίζονται. Η νέα λειτουργία αναμένεται να επιτρέψει την επιλογή και αυτού του φακέλου, πιθανόν και άλλων, για αποθήκευση στα αντίγραφα ασφαλείας στον χώρο του Google Drive του χρήστη. Υπάρχει επίσης ένδειξη ότι θα είναι δυνατή η επιλογή συγκεκριμένων τύπων αρχείων, όπως "έγγραφα", ώστε το backup να γίνεται πιο στοχευμένα και αποδοτικά.

Η λογική αυτής της αλλαγής είναι να προσφέρει στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο στα δεδομένα που θέλουν να αποθηκεύουν και να προστατεύουν, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την εμπειρία χρήσης και την ασφάλεια των προσωπικών τους αρχείων. Η λειτουργία αυτή δεν είναι ακόμα επίσημα διαθέσιμη αλλά η ανάλυση της beta έκδοσης υποδηλώνει ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης και σύντομα θα γίνει διαθέσιμη στους χρήστες Android.