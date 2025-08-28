Με την υπογραφή του Joint Athens, γυμναστική και φυσικοθεραπεία ενώνονται σε μια μοναδική εμπειρία

Τρεις ξεχωριστές συμμετοχές σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις

Το Joint Athens, ένας σύγχρονος χώρος φυσικοθεραπείας και λειτουργικής άσκησης, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη βαθιά του σύνδεση με τον αθλητισμό, ενισχύοντας την παρουσία του σε κορυφαία γεγονότα που αναδεικνύουν την αξία της πρόληψης, της αποκατάστασης και της στοχευμένης κινητικής ενδυνάμωσης. Με σταθερό άξονα την υποστήριξη των αθλητών, την προαγωγή της υγείας και την επιστημονική προσέγγιση της σωματικής απόδοσης, συνεχίζει να χτίζει γέφυρες ανάμεσα στη φυσικοθεραπεία και την προπόνηση, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, την εξειδίκευση και την καινοτομία.

Η ομάδα του Joint Athens αποτελείται από τους φυσικοθεραπευτές Άγγελο Γιακουμίδη και Γιώργο Πουλιανίτη, οι οποίοι με τη βαθιά γνώση, την εμπειρία και τη διαρκή επιμόρφωσή τους, συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποκατάσταση και εξέλιξη των αθλητών και κάθε ατόμου που επιδιώκει να κινείται καλύτερα και να ζει πιο ποιοτικά.

@ Porto Carras Grand Resort

Εξατομικευμένη προσέγγιση για κάθε αθλούμενο

Το Joint Athens αποτελεί ένα πρότυπο κέντρο όπου κάθε αθλούμενος –είτε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης– ξεκινά με μια εξειδικευμένη αξιολόγηση από τους έμπειρους φυσικοθεραπευτές, η οποία περιλαμβάνει αναλυτική συζήτηση για το ιατρικό και προπονητικό ιστορικό, καθώς και ειδικά τεστ που αναδεικνύουν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του σώματος. Με βάση τα δεδομένα αυτά, δημιουργείται ένα πλήρως εξατομικευμένο προπονητικό πρόγραμμα που εστιάζει στη διορθωτική άσκηση, την ασφαλή ενδυνάμωση, την αποφόρτιση του σώματος και την πρόληψη τραυματισμών. Στόχος είναι η ουσιαστική βελτίωση της καθημερινής λειτουργικότητας αλλά και η υποστήριξη της αθλητικής απόδοσης, με γνώμονα την ευεξία και την επιστημονική ακρίβεια. Είτε πρόκειται για χρόνιους πόνους και μυοσκελετικά προβλήματα, είτε για τη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης, το Joint Athens απευθύνεται σε όσους θέλουν να ασκηθούν με ασφάλεια και επιστημονική καθοδήγηση: σε ανθρώπους με ορθοπεδικές παθήσεις, αλλά και σε επαγγελματίες ή ερασιτέχνες αθλητές που επιδιώκουν να ανεβάσουν το επίπεδο της απόδοσής τους.

To Joint Athens επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στον χώρο του αθλητισμού και της ευεξίας, συμμετείχε ενεργά σε τρεις κορυφαίες διοργανώσεις, με την υποστήριξη της SIXT ως Premium Mobility Partner και μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

@ Navarino Challenge

Navarino Challenge – Μια ολιστική προσέγγιση αποκατάστασης και ευεξίας

Η πρώτη από τις τρεις διοργανώσεις στις οποίες συμμετείχε το Joint Athens ήταν η κορυφαία διοργάνωση αθλητικού τουρισμού και ευεξίας Navarino Challenge, που πραγματοποιήθηκε στις 9–11 Μαΐου στην Costa Navarino. Εκεί, υλοποίησε μια ολοκληρωμένη δράση «Mobility & Recovery», εστιάζοντας στην αποκατάσταση, την πρόληψη τραυματισμών και την ενίσχυση της ευελιξίας των συμμετεχόντων. Μεμονωμένες συνεδρίες και ομαδικά sessions, καθοδηγούμενα από την επιστημονική ομάδα φυσικοθεραπευτών, πρόσφεραν πρακτικές λύσεις για την αποφόρτιση της μέσης και τη διαχείριση της μυοσκελετικής κόπωσης που προκαλεί η έντονη καθημερινότητα και η σωματική δραστηριότητα.

Porto Carras Pro-Am AEGEAN Mini Tour – Πρόληψη και απόδοση στο γκολφ

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο του διεθνούς τουρνουά γκολφ Porto Carras Pro-Am – AEGEAN Mini Tour, που διεξήχθη από τις 20 έως τις 25 Μαΐου στο Porto Carras, στη Χαλκιδική, ο φυσικοθεραπευτής του Joint Athens Άγγελος Γιακουμίδης πραγματοποίησε ειδικά προγράμματα ενδυνάμωσης και αποκατάστασης για τους συμμετέχοντες, υπό τις ονομασίες «Golfer’s Essentials» και «Golfer’s Prehab». Η προπόνηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της λειτουργικότητας του σώματος, τη διαχείριση των καταπονήσεων και την υποστήριξη της βέλτιστης απόδοσης εντός του γηπέδου, πάντα με βάση τις αρχές της προληπτικής φυσικοθεραπείας και της στοχευμένης κινητικής ενδυνάμωσης.

@ Navarino Challenge

The Clash of Legends – Στο πλευρό των πρωταθλητών Ευρώπης του 2004

Η τρίτη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, στον φιλανθρωπικό αγώνα «The Clash of Legends», όπου οι Legends 2004 αντιμετώπισαν την ομάδα των European Legends στο γήπεδο της Τούμπας. Οι φυσικοθεραπευτές του Joint Athens, Άγγελος Γιακουμίδης και Γιώργος Πουλιανίτης, ανέλαβαν την προθέρμανση και προετοιμασία της εθνικής ομάδας που κατέκτησε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 2004 και των European Legends, προσφέροντας στους αθλητές μια ολοκληρωμένη εμπειρία κινητικής ενεργοποίησης και φροντίδας, βασισμένη στις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις της αποκατάστασης. Η συμβολή τους διασφάλισε ότι οι κορυφαίοι Έλληνες αθλητές επέστρεψαν στο γήπεδο με ασφάλεια και με όλη την απαραίτητη προσοχή στη φυσική τους κατάσταση.

@ Porto Carras Grand Resort

Η «δύναμη» της συμμετοχής

Με όραμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη στήριξη κάθε μορφής αθλητικής δραστηριότητας, το Joint Athens συνεχίζει να αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης, της επιστημονικά τεκμηριωμένης φυσικοθεραπείας και της προσωποποιημένης άσκησης. Η συμμετοχή του σε διοργανώσεις υψηλού επιπέδου αποτελεί για την ομάδα του όχι μόνο αναγνώριση, αλλά και ουσιαστικό κίνητρο να συνεχίσει να εξελίσσεται. Παράλληλα, ενισχύει τη σύνδεση με την αθλητική και ευρύτερη κοινωνία, δίνοντας νόημα στην αποστολή του: να προσφέρει καινοτόμες, ουσιαστικές λύσεις που ενώνουν την αποκατάσταση με την κίνηση. Με την παρουσία του πλέον να επεκτείνεται και στο εξωτερικό και να έχει τον δικό του χώρο στο Λονδίνο, η φιλοσοφία του brand αποκτά διεθνή δυναμική, διατηρώντας πάντα τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Γιατί η κίνηση δεν είναι απλώς επιλογή – είναι τρόπος ζωής.

@ Porto Carras Grand Resort

Περισσότερες πληροφορίες: https://jointathens.gr

Joint Athens: Λεωφόρος Βουλιαγμένης 195, Δάφνη, 172 35