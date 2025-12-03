5 τρόποι για να μάθεις στους ανθρώπους να σε σέβονται

Ο σεβασμός πρέπει να είναι απαραβίαστο δικαίωμα του καθενός. Ακόμα κι όταν, όμως, κάποιος δείχνει ασέβεια, είναι σημαντικό να τον επαναφέρουμε στη θέση του.

Όσο καλή διάθεση κι αν έχουμε τα πρωινά, είναι πολύ εύκολο αυτή να χαλάσει με το που περάσουμε το κατώφλι του σπιτιού μας. Ένας αγενής οδηγός στον δρόμο προς το γραφείο, ένας τοξικός συνάδελφος, ένας φίλος που μας στενοχώρησε, ένας πελάτης που εκμεταλλεύτηκε την καλοσύνη μας, είναι μόνο μερικοί από τους λόγους που μπορούν να «απαγάγουν» το χαμόγελο από τα χείλη μας. Την εποχή που η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και όλα μοιάζουν εφικτά, οι άνθρωποι ξεχνούν κάτι βασικό: να σέβονται.

Όντες μέλη μιας κοινωνίας, που αποτελείται από νόμους και κανόνες, είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως η ελευθερία μας τελειώνει εκεί ακριβώς που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Οι άνθρωποι έχουμε την τάση κάποιες φορές, να ξεχνάμε στο σπίτι τους καλούς τρόπους και να συμπεριφερόμαστε με αγένεια, ασέβεια, υπεροψία και εγωισμό. Η ανάγκη μας να φανούμε καλύτεροι, η ανασφάλεια που πολλές φορές κυριαρχεί και η απειλή της σύγκρισης είναι μόνο κάποιοι από τους λόγους, που ένας άνθρωπος παύει να είναι ευγενικός. Η λέξη «σεβασμός» χάνεται από το λεξιλόγιό του.

