«Δουλεύω από τα 11»: Ο 82χρονος που έχει σώμα 30χρονου

Ο 82χρονος που διατηρεί το 77% της μυϊκής του μάζας αποκαλύπτει το μυστικό του: άσκηση, διατροφή και τρόπος ζωής που εντυπωσιάζουν τους επιστήμονες.

Η απώλεια μυϊκής μάζας αποτελεί μια φυσιολογική διαδικασία κατά τη γήρανση. Μετά τα 30 έτη, ο οργανισμός χάνει σταδιακά από 3% έως 8% της μυϊκής του μάζας ανά δεκαετία, με τον ρυθμό να επιταχύνεται αισθητά μετά τα 60. Ωστόσο, η περίπτωση του 82χρονου Χουάν Λόπεζ έρχεται να αμφισβητήσει τα στερεότυπα γύρω από τη φθορά του σώματος με την πάροδο του χρόνου.

Μιλώντας στην ισπανική τηλεοπτική εκπομπή Y ahora Sonsoles, ο Λόπεζ παρουσίασε τη φυσική του κατάσταση που παραπέμπει σε άνθρωπο κατά πολλές δεκαετίες νεότερό του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, διατηρεί περίπου το 77% της μυϊκής του μάζας - ποσοστό εντυπωσιακό για την ηλικία του και αντικείμενο μελέτης από ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Άσκηση, διατροφή και συνέπεια

Ο ίδιος αποδίδει τη φυσική του κατάσταση σε έναν σταθερά δραστήριο τρόπο ζωής. Συνεχίζει να αθλείται συστηματικά, συμμετέχει σε αγώνες αντοχής και, όπως δηλώνει, η άσκηση αποτελούσε πάντοτε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του. Πλήθος επιστημονικών ερευνών έχει καταδείξει ότι η συστηματική, ελεγχόμενη φυσική δραστηριότητα μπορεί να επιβραδύνει τη σαρκοπενία, να ενισχύσει τη λειτουργικότητα και να βελτιώσει την ψυχική υγεία.

Καθοριστικό ρόλο, όπως επισημαίνει, διαδραματίζει και η διατροφή. «Δεν κάπνισα ποτέ και η διατροφή μου ήταν πάντα ισορροπημένη. Η σύζυγός μου μαγείρευε απλό, καθημερινό φαγητό», αναφέρει, τονίζοντας τη σημασία των σταθερών συνηθειών σε βάθος χρόνου.

«Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός»

Ο Λόπεζ ξεκίνησε να εργάζεται σε ηλικία 11 ετών και παρέμεινε επαγγελματικά ενεργός έως τα 62 του, ακολουθώντας καριέρα στον χώρο της μηχανικής. Μετά τη συνταξιοδότησή του, διατήρησε την έντονη φυσική δραστηριότητα, ενθαρρύνοντας ανθρώπους κάθε ηλικίας να εντάξουν την άσκηση στην καθημερινότητά τους.

Όπως υπογραμμίζει, ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσει κανείς. Αν και η πρόληψη από νεαρή ηλικία είναι ιδανική, η βελτίωση της φυσικής κατάστασης και η διατήρηση της μυϊκής μάζας παραμένουν εφικτοί στόχοι ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία.

Η περίπτωση του 82χρονου λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η γενετική μπορεί να επηρεάζει τον σωματότυπο, ωστόσο ο τρόπος ζωής, η συνέπεια και η καθημερινή κίνηση διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της υγείας μας.

