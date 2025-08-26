EA Sports FC 26: Οι ελληνικές ομάδες και τα ντέρμπι μεταξύ ΟΣΦΠ, ΠΑΟ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ σε video

Παίξαμε το EA Sports FC 26 και είδαμε τις ελληνικές ομάδες

Το EA Sports FC 26 είναι η φετινή έκδοση για την ποδοσφαιρική σειρά της EA και στο πλαίσιο επίσκεψής μας στην Gamescom είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε το game και να δούμε αγώνες μεταξύ των ελληνικών ομάδων. Μιλώντας με εκπρόσωπο της ΕΑ, μας ανέφερε πως η έκδοση που βλέπουμε έχει όλα τα νέα χαρακτηριστικά, είναι η τελευταία δοκιμασμένη και πλήρως λειτουργική, αλλά χρησιμοποιεί τις περσινές εμφανίσεις των ομάδων. Μέσα σε όλα, να σημειωθεί πως και τα ρόστερ αναμένεται να ανανεωθούν λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία, οπότε, οτιδήποτε δείτε στη συνέχεια σε επίπεδο ποδοσφαιριστών, μπορεί να αλλάξει.

EA Sports FC 26: Οι ελληνικές ομάδες

Ξεκινώντας από τα βασικά, η έκδοση που είδαμε είχε την τελική λίστα των ομάδων, με μια μικρή επιφύλαξη για προσθήκες της τελευταίας στιγμής. Το παιχνίδι κυκλοφορεί σε περίπου ένα μήνα από τώρα και είναι δεδομένο ότι κάποιες αλλαγές μπορεί να γίνουν. Ωστόσο, στα των ελληνικών ομάδων τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αν και υπήρχε η φήμη πως ο Άρης μπορεί να προστεθεί λόγω της συμμετοχής του στους φετινούς ευρωπαϊκούς αγώνες της UEFA, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε. Ως εκ τούτου, στο EA Sports FC 26 συναντάμε -κλασικά- τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Σε ό,τι αφορά την Εθνική Ελλάδος, στη λίστα που είδαμε δεν υπήρχε, αλλά από τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής, είναι μάλλον απίθανο να την συναντήσουμε στο λανσάρισμα του τίτλου.

EA Sports FC 26: Ελληνικά γήπεδα

Αν και η κατάκτηση τίτλου της UEFA από τον Ολυμπιακό και το «ιδιαίτερο» γήπεδο της ΑΕΚ μάς είχαν δώσει κάποιες ελπίδες να τα δούμε σε τίτλο της σειράς EA Sports FC, κάτι τέτοιο δεν ισχύει στο EA Sports FC 26. Στη λίστα με τα διαθέσιμα γήπεδα, δεν συναντήσαμε κάποιο ελληνικό και ειδικά σε επίπεδο γηπέδων τα πράγματα είναι αρκετά πιο σύνθετα σε ό,τι αφορά τις προσθήκες τελευταίας στιγμής. Συν του ότι, μιλάμε για δουλειά που θα πρέπει να γίνει για πρώτη φορά, αφού ουδέποτε τα τελευταία χρόνια έχουμε δει κάποιο ελληνικό γήπεδο με την επίσημη εμφάνισή του σε παιχνίδι της σειράς EA Sports FC.

EA Sports FC 26: Τα στατιστικά των ελληνικών ομάδων

Με μια απλή πλοήγηση στα μενού των ομάδων, είδαμε τις βαθμολογίες των ελληνικών ομάδων στην επίθεση, στο κέντρο και στην άμυνα. Τα στατιστικά αυτά προέρχονται ως μέσος όρος των στατιστικών των ποδοσφαιριστών για τους συλλόγους.

Στατιστικά Ολυμπιακού



Στατιστικά Παναθηναϊκού



Στατιστικά ΑΕΚ



Στατιστικά ΠΑΟΚ



EA Sports FC 26: Τα συστήματα και οι 11άδες των ελληνικών ομάδων

Βάζοντας το παιχνίδι σε αγώνα που παίζει μόνο του και -άρα- χωρίς την παρέμβαση παίκτη σε οτιδήποτε, τα συστήματα που χρησιμοποιεί για τις ελληνικές ομάδες είναι τα εξής.

Ολυμπιακός: 4-2-3-1 Wide

Παναθηναϊκός: 4-3-3 Holding





ΑΕΚ: 4-3-3 Holding

ΠΑΟΚ: 4-2-3-1 Wide





EA Sports FC 26: Τα δύο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Στη λίγη ώρα που είχαμε στη διάθεσή μας βάλαμε δύο αγώνες ανάμεσα στους ελληνικούς συλλόγους για να δούμε κάπως την απεικόνιση του τίτλου, αλλά και τη ροή των αγώνων. Αυτό που σίγουρα ξεχωρίζει είναι πως η απόδοση των προσώπων για γνωστές προσωπικότητες των συλλόγων είναι πολύ ρεαλιστική. Μπορείτε να δείτε τους δύο αγώνες στη συνέχεια του άρθρου.

EA Sports FC 26, το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

EA Sports FC 26, το ντέρμπι AEK-ΠΑΟΚ