Το κρυπτονόμισμα που εκτοξεύτηκε και κλέβει το hype του Bitcoin

Οι «φάλαινες» φαίνεται να προτιμούν το Ethereum εις βάρος του Bitcoin

Η άνοδος της τιμής του Ethereum τα τελευταία εικοσιτετράωρα μονοπωλεί το ενδιαφέρον των επενδυτών ανοίγοντας την όρεξη γι’ αυτά που έρχονται. Οι προβλέψεις των ειδικών υπογραμμίζουν με προσοχή την ανοδική του πορεία τονίζοντας πως θα σπάσει το φράγμα των 5.500 δολαρίων μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που μιλούν για έναν πολλά υποσχόμενο και πολύ σημαντικό «παίκτη» στην αρένα των crypto.

