Πρώτες πληροφορίες για τo Poco F8 Ultra διέρρευσαν πριν τα επίσημα αποκαλυπτήρια

Τα Poco F8 Ultra έρχονται και οι πρώτες πληροφορίες διέρρευσαν ήδη.

Η Poco ετοιμάζει το νέο της κορυφαίο μοντέλο, το Poco F8 Ultra, το οποίο αναμένεται να κάνει παγκόσμιο ντεμπούτο στις 26 Νοεμβρίου 2025. Το F8 Ultra φέρνει οθόνη 6,9 ιντσών, προσφέροντας μια εντυπωσιακή εμπειρία θέασης, ενώ F8 Pro, θα έχει οθόνη 6,59 ιντσών. Σχεδιαστικά, η συσκευή θα είναι διαθέσιμη σε δύο εκδόσεις: Denim Blue, η οποία χρησιμοποιεί ένα πρωτοποριακό 3ης γενιάς νανο-τεχνολογίας υλικό με ίνες υαλοβάμβακα στο πίσω μέρος, και μαύρο, με υφές από γυαλί με ματ φινίρισμα και γυαλιστερή επιφάνεια.

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του Poco F8 Ultra είναι η τριπλή κάμερα πίσω, που ξεχωρίζει για τα 50MP σε τρεις διαφορετικούς αισθητήρες: κύριο, υπερευρυγώνιο και, το πιο εντυπωσιακό, έναν τηλεφακό τύπου περισκοπίου με 5x οπτικό ζουμ, ιδανικό για λήψεις με λεπτομέρεια σε μεγάλες αποστάσεις. Μπροστά, η selfie κάμερα θα έχει ανάλυση 32MP, αρκετά υψηλή για καθαρές και ευκρινείς λήψεις.

Σε θέματα απόδοσης, το F8 Ultra θα τροφοδοτείται από το τελευταίας γενιάς Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset, ενώ θα διαθέτει μπαταρία 6.500 mAh που αναμένεται να προσφέρει μεγάλη διάρκεια χρήσης. Υποστηρίζει ταχεία ενσύρματη φόρτιση στα 100W και ασύρματη στα 50W, δίνοντας ευελιξία και ταχύτητα στην αναπλήρωση της ενέργειας. Η συσκευή θα τρέχει το Android 16 με το προσαρμοσμένο περιβάλλον HyperOS 3 της Poco, που διαχειρίζεται αποτελεσματικά την απόδοση και την κατανάλωση ενέργειας.

Άλλα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τον υπερηχητικό σαρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων, μεταλλικό πλαίσιο, πιστοποίηση IP69 για αντοχή σε νερό και σκόνη, ενώ συνολικά η κατασκευή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά φέρνουν την πρόταση σε επίπεδο να ανταγωνιστεί με τα κορυφαία smartphone για το 2025. Ο συνδυασμός μεγάλου μεγέθους οθόνης, προηγμένης κάμερας με 5x τηλεφακό, ισχυρής μπαταρίας και γρήγορης φόρτισης το τοποθετούν στην κορυφή της premium κατηγορίας στην οποία θα παλέψει το Poco F8 Ultra.