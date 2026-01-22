Γιάννης Καλλιάνος: «Χθες κόντεψα να πνιγώ έξω από το σπίτι μου»

Ο Γιάννης Καλλιάνος περιέγραψε τη δραματική κατάσταση που έζησε το βράδυ της Τετάρτης επιχειρώντας να πάει με το αυτοκίνητό του στο Mega.

Για το πώς θα κινηθούν τα καιρικά φαινόμενα και οι βροχοπτώσεις μίλησε στο Live News ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του τονίζοντας ότι αν και δεν θα είναι ίδιας έντασης, λόγω των χθεσινών φερτών υλικών, αλλά και της τεράστιας ποσότητας νερού που έπεσε ίσως δημιουργήσουν εκ νέου προβλήματα.

«Γύρω στις 6-7 πιστεύω θα ξεκινήσει να βρέχει πάλι στην Αττική. Φαίνεται σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ότι στα πιο ανατολικά και νότια του νομού, συμπεριλαμβανομένης και της Γλυφάδας θα είναι λίγο πιο δυνατή η βροχή σε σχέση με τις υπόλοιπές περιοχές.

