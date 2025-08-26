Κρυμμένο βιβλίο της CIA αποκαλύπτει τη θεωρία της καταστροφής του κόσμου

Το βιβλίο «The Adam and Eve Story», γραμμένο το 1966 από τον Chan Thomas, πρώην υπάλληλο της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, ερευνητή UFO και αυτοαποκαλούμενο μέντιουμ έχει την απάντηση

Ένα βιβλίο που για πάνω από 50 χρόνια είχε χαρακτηριστεί από την CIA ως απόρρητο αποκαλύπτει, σύμφωνα με τον συγγραφέα του, τον τρόπο με τον οποίο θα τελειώσει ο κόσμος.

Πρόκειται για το «The Adam and Eve Story», γραμμένο το 1966 από τον Chan Thomas, πρώην υπάλληλο της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, ερευνητή UFO και αυτοαποκαλούμενο μέντιουμ. Το βιβλίο κρατήθηκε κρυφό για 59 χρόνια από την CIA. Η θεωρία αποχαρακτηρίστηκε σιωπηλά το 2013, αλλά παρέμεινε σχεδόν άγνωστη στο κοινό μέχρι σήμερα.

