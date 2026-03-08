Η συγκλονιστική και ιστορική επιστολή του εκδότη της «Καθημερινής» στον Αδόλφο Χίτλερ

Επιμέλεια:  Newsroom
Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 8 Μαρτίου 1941, ο εκδότης της «Καθημερινής» Γεώργιος Α. Βλάχος απέστειλε μία ιστορική επιστολή στον Αδόλφο Χίτλερ.

«Τον μικρόν, την έκτασιν, αλλά μέγιστον αυτόν τόπον ο οποίος, αφού έμαθε τον κόσμον όλον να ζη, πρέπει τώρα να τον μάθη και ν’ αποθνήσκη».

Αυτός ήταν ο τρόπος που βρήκε ο τότε εκδότης της «Καθημερινής» Γεώργιος Α. Βλάχος για να περιγράψει την Ελλάδα στον Αδόλφο Χίτλερ πριν αυτός εξαπολύσει το ναζιστικό κτήνος κατά της χώρας.

