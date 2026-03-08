Ο Κίμων, η φρεγάτα «Κίμων» και η Κύπρος

Ποιος ήταν ο γιος του Μιλτιάδη, Κίμων, τα μοναδικά κατορθώματά του, η σχέση του με την Κύπρο και η… επιστροφή του, με τη φρεγάτα «Κίμων» στη Μεγαλόνησο.

Μετά την επίθεση Αμερικανών και Ισραηλινών στο Ιράν, η Κύπρος αποτελεί, κυρίως λόγω της παρουσίας εκεί δύο βρετανικών βάσεων, στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια, πιθανό στόχο αντιποίνων από ιρανικής πλευράς.

Ήδη κάποια drones φαίνεται ότι εκτοξεύθηκαν προς τη Βάση του Ακρωτηρίου από ιρανικής (;) πλευράς. Η Ελλάδα, η οποία με τις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου είναι μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τουρκία εγγυήτρια δύναμη στην Κύπρο, αλλά και λόγω των ακατάλυτων δεσμών αιώνων με τον ελληνισμό της μαρτυρικής Μεγαλονήσου έσπευσε να στείλει στην Κύπρο τη νεότευκτη φρεγάτα «Κίμων», τη φρεγάτα «Ψαρά» και 4 F-16 viper μεταδίδοντας έτσι ένα αίσθημα ασφάλειας στους Κύπριους.

Είναι γνωστή η φράση «η ιστορία επαναλαμβάνεται». Κάποιες φορές αυτό γίνεται στην κυριολεξία, κάποιες άλλες όχι. Με την αποστολή στην Κύπρο της φρεγάτας belh@rra «Κίμων» η φράση αυτή φαίνεται ότι βρίσκει την απόλυτη δικαίωσή της καθώς ο Κίμων, ο σπουδαίος στρατιωτικός και πολιτικός της αρχαιότητας «επιστρέφει» εκεί που άφησε την τελευταία του πνοή το 449 π.Χ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr