Ιαπωνική πόλη προτείνει το όριο χρήσης smartphones στις 2 ώρες τη μέρα

Η πόλη Toyoake θα περιορίσει τα smartphones σε 2 ώρες τη μερα

Η πόλη Toyoake στην κεντρική Ιαπωνία, στην επαρχία Aichi, προτείνει τη θέσπιση ενός κανονισμού που θα συστήνει στους κατοίκους της να περιορίσουν τη χρήση των smartphones και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών σε δύο ώρες ημερησίως, εκτός ωρών εργασίας και σχολείου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη μείωση της υπερβολικής έκθεσης σε οθόνες, η οποία έχει συνδεθεί με σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως διαταραχές ύπνου και ψυχολογικές επιπτώσεις. Ο κανονισμός είναι μη δεσμευτικός, δεν θα επιβάλλει πρόστιμα ή ποινές για όσους ξεπερνούν το όριο, και έχει ως στόχο να προσφέρει στους πολίτες την ευκαιρία να σκεφτούν πώς χρησιμοποιούν τις ψηφιακές συσκευές τους.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του κανονισμού, οι μαθητές του δημοτικού καλούνται να αποφεύγουν τη χρήση των smartphones μετά τις 9 το βράδυ, ενώ οι μαθητές γυμνασίου και όσοι είναι μεγαλύτεροι, να σταματούν τη χρήση τους μετά τις 10 το βράδυ. Ο πρόεδρος του δήμου, Masafumi Koki, τόνισε ότι ο κανονισμός αναγνωρίζει τη χρησιμότητα και αναγκαιότητα των ψηφιακών συσκευών στην καθημερινή ζωή, αλλά παράλληλα τονίζει την ανάγκη για ορθότερη και πιο υγιεινή χρήση ώστε να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες στην υγεία και την οικογενειακή ζωή. Η πόλη σκοπεύει να συνεργαστεί στενά με τα σχολεία και τους γονείς για την προώθηση αυτών των οδηγιών.

Η αντίδραση του κοινού ήταν έντονη, καθώς πολλοί χαρακτήρισαν το όριο των δύο ωρών ως ανέφικτο και περιοριστικό, εκφράζοντας την άποψη ότι η χρήση smartphone αποτελεί προσωπική ή οικογενειακή επιλογή που δεν πρέπει να ρυθμίζεται αυστηρά από την τοπική κυβέρνηση. Υπήρξε προβληματισμός ότι πρόκειται για ένα μη ρεαλιστικό μέτρο, ιδίως σε μια εποχή όπου η χρήση ψηφιακών συσκευών είναι απαραίτητη για εργασία, εκπαίδευση και κοινωνική ζωή. Ο δήμαρχος διευκρίνισε ότι το όριο είναι καθαρά συμβουλευτικό, χωρίς υποχρεωτική εφαρμογή ή κυρώσεις, θέλοντας να αποφύγει παρερμηνείες και να εστιάσει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα υγείας και διαχείρισης χρόνου.

Ο κανονισμός, αν εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου και αποτελεί μια από τις πρώτες τέτοιες προσπάθειες παγκοσμίως, που προσπαθούν να βάλουν όρια στη χρήση ψηφιακών συσκευών μέσω τοπικών κανονισμών, με γνώμονα την ευημερία των πολιτών και ειδικά των νέων.