Αποχαιρετισμός στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η κηδεία της και η συγκινητική ανάρτηση της οικογένειας

Η κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου θα τελεστεί την Τρίτη 26 Αυγούστου στο κοιμητήριο Χολαργού. Η οικογένειά της αποχαιρετά με συγκίνηση και καλεί σε δωρεές για τον σύλλογο Φλόγα, αντί στεφάνων.

Σε συγκινητική ανάρτηση, η αδελφή της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, εκ μέρους και της υπόλοιπης οικογένειας, ανακοίνωσε ότι η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 26 Αυγούστου, στις 12:30, στο κοιμητήριο Χολαργού.

Στην ανάρτηση αναφέρεται:

«Χθες αποχαιρετήσαμε την μικρή μας αδελφή, Αλεξάνδρα. Ένα κορίτσι με καρδιά μικρού παιδιού. Γιατί αυτό ήταν η Αλεξάνδρα μας, ένα παιδί. Μέσα στην τρέλα, το χαμόγελο και την ανεμελιά, πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους πάντες, ευαίσθητη και συμπονετική.

Ένα τέρας βρέθηκε μπροστά της, κι εκείνο το παιδί στάθηκε δυνατό, γενναίο και πάλεψε μέχρι το τέλος. Πάντα με το χαμόγελο και τη θετική ενέργεια που τη χαρακτήριζε. Μια μαχήτρια που μας έμαθε να εκτιμάμε κάθε στιγμή της ζωής.

Το πέρασμά της δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε στιγμές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές μας. Αδελφούλα μας, πάντα και παντού θα σε έχουμε δίπλα μας. Είσαι το φως που θα μας καθοδηγεί και θα μας προστατεύει.

Θα αποχαιρετήσουμε την Αλεξάνδρα μας την Τρίτη 26 Αυγούστου, στις 12:30, στο κοιμητήριο Χολαργού.

Αντί στεφάνων, τα έσοδα θα δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «Φλόγα». Στο χώρο θα υπάρχει κουτί δωρεών».

Οι αδελφές και η οικογένειά της.

