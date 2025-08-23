Το μυστήριο του Ingo Swann: Είχε «τηλεπαθητική όραση», τον προσέλαβε η CIA

Ο Ingo Swann είναι γνωστός ως πρωτοπόρος στον τομέα της τηλεπαθητικής παρακολούθησης εξ' αποστάσεως (remote viewing)

Είδε τον Γαλαξία μέσω remote viewing, όταν ήταν μόλις εννιά. Περιέγραψε με ακρίβεια τον Δία και τα δαχτυλίδια του, έξι χρόνια πριν ανακαλυφθούν. Προσλήφθηκε από την CIA για τις απίστευτες ικανότητες του.

Αυτά είναι μερικά από τα πράγματα που κάνουν τον Ingo Swann να ξεχωρίζει.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr