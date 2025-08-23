Γυναικοκτονία στον Βόλο: Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου δολοφόνου (vid)

Δείτε τη στιγμή που αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον δολοφόνο της 36χρονης στον Βόλο.

Σε ένα από τα πιο σκοτεινά περιστατικά που έχει συγκλονίσει τον Βόλο, η δολοφονία μίας 36χρονης γυναίκας από τον ίδιο της τον σύντροφο έχει πυροδοτήσει σοκ και οργή.

Ο δράστης εντοπίστηκε ξυπόλυτος, και συνελήφθη σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, μόλις λίγα βήματα μακριά (200–500 μέτρα) από το σημείο του εγκλήματος.

Όταν οι αστυνομικοί τον προσήγαγαν, όχι μόνο δεν προέβαλε καμία αντίσταση, αλλά φέρεται να δήλωσε απροκάλυπτα:

«Καλά της έκανα. Αυτό της άξιζε. Δεν μετανιώνω».

To video της σύλληψης

Το προφίλ του δράστη

Ο 40χρονος δεν ήταν άγνωστος στις Αρχές. Έχει βαρύ ποινικό παρελθόν, ενώ αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα:

2025: Νοσηλεία σε ψυχιατρική κλινική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, έπειτα από εισαγγελική εντολή

2024: Σύλληψη για διοικητική απέλαση

2020: 4ετής φυλάκιση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών

2018: Καταδίκη για ψευδή ανωμοτί κατάθεση

2013: Συλλήψεις για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο στη χώρα

Σημειώνεται πως δεν υπήρχε καταγεγραμμένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, όσο τραγική και αν είναι η εξέλιξη...

