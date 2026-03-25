Γεωργία Νταγάκη: Με την ψυχή μπροστά!

Η Γεωργία Νταγάκη γιορτάζει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας και παρουσιάζει (27/3, 21:30) στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την παράσταση «Από την Κρήτη ως το Άπειρο».

Η Γεωργία Νταγάκη, που μας αγγίζει με τα λόγια και το έργο της θα μπορούσε να είναι ο ορισμός του τι σημαίνει εθνική και παγκόσμια μουσική! Φανταστείτε, ας πούμε, να άλλαζε χαρακτήρα η Eurovision και ο διαγωνισμός να ήταν αληθινή γιορτή και οι χώρες να έδειχναν ένα αξιοπρόσεκτο κομμάτι της ταυτότητας και της εξέλιξής του στο μουσικό πεδίο. Και αυτό θα μπορούσε να «συνομιλήσει» και σε παγκόσμια κλίμακα! Η μουσική γλώσσα χωρών της Αφρικής, της Ασίας, θα έβρισκαν χώρο και χρόνο και λόγια μέσα στα λόγια και στις μελωδίες αυτής της ξεχωριστής καλλιτέχνιδας. Κι αν όλα αυτά δεν έχουν απτή απόδειξη και ισχυρό τεκμήριο στο παρόν που ζούμε, η φωνή, η έμπνευση, η δημιουργία και η ψυχή αυτής της καλλιτέχνιδας σε κάνουν να περιμένεις το όμορφο, το απλό, το αληθινό και το αδύνατο-δυνατό.

Η Γεωργία Νταγάκη προσφέρει άοκνα στον πολιτισμό μας εδώ και 20 χρόνια. Το όνομά της είναι η περιουσία της που κόπιασε να την κατακτήσει και να τη μεταδώσει, προσφέρει, απλόχερα σε όλους τους ευαίσθητους, καλούς, ανθρώπους. Η καταγωγή, η αρχή δηλαδή, είναι από την Κρήτη και πλέον όπου γης και πατρίς. Δεν είναι, όμως, τα πόδια και το σώμα το όχημα. Πρώτα είναι η δοξαριά πάνω στην κρητική λύρα, οι νότες, οι μελωδίες, οι φωνές, η μουσική και μετά η ομορφιά της ψυχής της που την οδηγούν στους κόσμους που δεν έχουν σύνορα. Την Παρασκευή 27 Μαρτίου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης το άπειρο ακουμπά στον Ψηλορείτη και στην αλύγιστη φωνή-χορδή της μοναδικής Γεωργίας Νταγάκη.

Χρόνια πολλά, χρόνια γεμάτα ουσία και ψυχή



Η πορεία της εν λόγω καλλιτέχνιδας είναι ταπεινή, μεγαλειώδης και ταπεινά μεγαλειώδης! Η παράδοση μέσα της δεν είναι ακίνητη και μόνο πάνω σε ψηλό βάθρο. Όχι. Τη σέβεται απόλυτα, την αγαπά και με κύριο μέσο την κρητική λύρα την κατεβάζει από εκεί για να τη σηκώσει λίγο ψηλότερα, να την κάνει λίγο πιο ισχυρή.

Εξέλιξη, συνεισφορά, προσφορά, ευρύχωρη δημιουργία και όμορφα συναισθήματα. Η Γεωργία αυτά προσφέρει, αδιάκοπα, στη μουσική, στην καταγωγή, στην πατρίδα, στη φιλία, στην αλληλεγγύη, στην ελευθερία. Χαίρεσαι να ακούς τις δημιουργίες της, χαίρεσαι να παίρνεις κάτι από τη δύναμή της και την ενέργειά της. Η Γεωργία σε αυτά τα 20 χρόνια έκανε το «χρόνια πολλά» δικό της συναίσθημα, τόπο, πηγή έμπνευσης και δημιουργίας, σχεδόν ιερουργίας. Με τον τρόπο της μας έδωσε, και μας δίνει, δημιουργήματα που τιμούν το κάλλος, τη σοφία και της ψυχής μας την ουσία. Η καλλιτέχνιδα αυτή σέβεται τον ακροατή και του απευθύνεται ντόμπρα, με λόγια που είναι λόγια, γεμάτα σάρκα και φώτιση, και όχι λογάκια.

Πήγε σε ονειρεμένους τόπους, έφτιαξε ανθρώπους



Οι θεατές-ακροατές που θα βρεθούν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης θα ακούσουν, νιώσουν την ωραία «μάχη» της κρητικής λύρας με τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική, το rock, την pop, την techno και τις avant-garde επιρροές. Η Γεωργία τολμά, δεν φοβάται και κάνει αυτό που της ψιθυρίζει η καρδιά της. Και μέσα από πολλή δουλειά, γνώση και δοκιμές, κατάφερε να φτιάξει έναν ήχο απολύτως προσωπικό και αναγνωρίσιμο.

Τα 20 καλλιτεχνικά, μουσικά, χρόνια της την πήγαν σε ονειρεμένους τόπους και δοκιμές που έφτιαξαν λίγο καλύτερους ανθρώπους. Και μαζί ήρθαν πολλές ξεχωριστές στιγμές, σταθμοί στην καριέρα της. Κάποιες απ’ αυτές αφορούν: τη διεθνή κυκλοφορία προσωπικών δίσκων από τις γερμανικές εταιρείες, Network Merdien και Monopol Records. Τη συμμετοχή της στα World Music Charts της Ευρώπης, με το album «Φόβος / Phobie». Τις συνεργασίες και περιοδείες με καλλιτέχνες όπως ο Eric Burdon (The Animals), οι Violent Femmes και ο Goran Bregovic, καθώς και την πρόσφατη επιτυχία του EP «Short Distance», όπου το κομμάτι «Matala» ξεπέρασε το 1.000.000 views σε TikTok και Instagram, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική αλλά και σύγχρονη απήχηση του έργου της.

Γι’ αυτό, σε μια περίοδο καλλιτεχνικής ωριμότητας και εσωτερικής καθαρότητας, η Γεωργία Νταγάκη ανεβαίνει στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης για να παρουσιάσει όχι απλώς ένα πρόγραμμα, αλλά μια ζωντανή εμπειρία, όπου η παράδοση συναντά το παρόν και ανοίγεται προς το μέλλον. Η ίδια δηλώνει ότι τραγουδώ και παίζω ό,τι με ανατριχιάζει. Αυτή η παράσταση είναι ο τρόπος μου να ενώσω όσα με καθόρισαν και όσα με κινούν σήμερα, χωρίς περιορισμούς.

INFO

Γεωργία Νταγάκη

«Από την Κρήτη στο άπειρο»

Παρασκευή 27 Μαρτίου

Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης».

Ώρα έναρξης: 21:30

Εισιτήρια:

Συντελεστές επί σκηνής:

Πάνος Γεωργόπουλος, κιθάρα

Απόστολος Καρποντίνης, λαούτο

Χαράλαμπος Κουρτάρας, μπάσο

Ορέστης Μπενέκας, πλήκτρα

Γιάννης Παπανικολάου, τύμπανα



Eκλεκτός καλεσμένος της ο ΚΥΡΙΟΣ Κ.

Φιλική συμμετοχή Σύλλογος Κρητών Θέρμης «Ξαστεριά»

Διοργάνωση: ΔΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Μ.Ι.Κ.Ε.

