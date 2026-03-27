«El dilema del prisionero»: Μόνο 0-100 Σειρένε (vid)

H ράπερ 0-100 Σειρένε μας δίνει το άλμπουμ «El dilemma del prisionero» και το ακούμε ξανά και ξανά. Στις 25 Απριλίου παρουσιάζεται στο «Fuzz».

Το δίλημμα του κρατουμένου και το ραπ του φυλακισμένου. Τα λόγια που πατάνε στο έδαφος και ετοιμάζουν τα άλματα της φωνής. Τα μπιτ από την ευλογημένη DJ και τα «σκρατς» η στιγμή που ποτέ δεν προβλέπεις. Αυτή η μουσική είναι απλή, είναι αυθεντική, είναι μοναδική, είναι γεμάτη ψυχή, είναι το χέρι που απλώνεται και σε βοηθά, είναι η σειρήνα που ακολουθείς, είναι η φάση πέρα από το hype και το hype που σε βρίσκει και δεν σε ρωτά. Και είναι αυτή η ράπερ που έχει ανάστημα καλλιτεχνικό, ουσιαστικό, γεμάτο ανθρωπιά, τόλμη και μπάρες που σπάνε προκαταλήψεις και καθορισμένες απολήξεις.

Δεν θα πω το όνομά της, όχι ακόμη, αλλά όταν θα σας δώσω το 0-100 εσείς θα ξέρετε. Κι αν δεν ξέρετε θα μάθετε. Κι αν μάθετε θα τρέχετε να την προλάβετε. Η ράπερ αυτή «φτύνει» ρίμες για την ψυχή της και το κάνει γιατί γουστάρει να βάζει μουσική και ρυθμό στις αγωνίες, στη δύναμη, στον καημό, στην αλληλεγγύη της. Την έχουμε δει στη σκηνή, την έχουμε ακούσει και πάντα συνειδητοποιούμε το εξής: η σκιά της δεν μένει μόνο μπροστά της. Τεράστιο παρασκήνιο, τοίχος, γίνεται και χωνεύει το προσκήνιο που ξέρει τι να περιμένει απ’ αυτή, δεν την αμφισβητεί. Τώρα το όνομά της: 0-100 Σειρένε. Τώρα το όνομα του νέου της άλμπουμ: «El dileme del prisionero» (Pineline music lab).

Αρκετά εκφραστικά πρόσωπα



Η νέα δουλειά της Σειρένε έχει το χαρακτηριστικό ηχόχρωμα της φωνής της, το δικό της flow που διαχέεται αβίαστα και άνετα στο ακουστικό πεδίο και τα ανέμελα, μα καλά μετρημένα, «πατήματά» της. Εδώ, όμως, υπάρχει μια πραγματικά διαφορετική παραγωγή, με πολλά στοιχεία τόσο μπροστά όσο και πίσω από τα κομμάτια. Δεν είναι μόνο οι κλασικοί ραπ δρόμοι. Υπάρχει μελωδικότητα, ευαισθησία και μια ρυθμικότητα που εξελίσσεται από ένα φαινομενικά επαναλαμβανόμενο ύφος, αλλά είναι αυτό που «σπρώχνει» τα λόγια να αλλάξουν μέγεθος και μαζί την εικόνα του κομματιού.

Το «El dilemma del prisionero» έχει αρκετά εκφραστικά πρόσωπα. Η Σειρένε αφήνει ελεύθερη την πολύμορφη φωνή της για να συμβαδίζει απόλυτα με τα ηχοτοπία που της δίνουν η DJ Pitsouni, ο Λόγου Χάριν, ο Λόγος Απειλή, ο ΚΚ, DJ Moya, DJ Bark, Salvia Calyx, Primal, Skoul, LYO, Ήρωας, Radiotrash, Pielflouida. Σε αυτή τη δουλειά ο λυρισμός είναι έντονος, όπως και η φευγάτη διάθεση που φτιάχνει ηχητικές περσόνες που άλλοτε ραπάρουν δυνατά και με σιγουριά και άλλοτε αφήνονται στη γενναιόδωρη εξομολόγησή τους.

Η καλύτερη δουλειά της



Ο δίσκος αυτός είναι η καλύτερη δουλειά της Σειρένε. Εξέλιξη, πειραματισμοί, μίξεις, καθαρές παραγωγές και αξιόλογες συνεργασίες: Ms Morris, Dj Burn One, Unwound 818, TNT, El Stefanato, Haris Tsalpara, Ema Stain, Capette, LYO, Δύο Μηδέν Δύο Μηδέν. Σε αυτό το LP η ταυτότητα είναι ξεκάθαρη και μπορεί να συνομιλήσει με όλες τις ραπ γλώσσες του κόσμου!

Στιχουργικά αποτυπώνεται η ανησυχία σε υπαρξιακό, κοινωνικό, ταξικό, επίπεδο. Η ράπερ αυτή είναι αληθινή, δεν κρύβει τίποτα και ό,τι δίνει είναι καλά δουλεμένο και οπωσδήποτε ανθρώπινο, όχι δήθεν και αδιάφορα προκλητικό. Και επειδή αξίζει να τη δείτε και live, στις 25 Απριλίου, στο «Fuzz», το «El dilemma del prisionero» θα παρουσιάσει και θα έχει φίλους και ακροατές που αγαπάνε τη Σειρένε...

INFO

0-100 seirene//El dilema del prisionero

Στο «Fuzz» [Πατρ. Ιωακείμ 1, Ταύρος], στις 25 Απριλίου

Στα decks η Dj Pitsouni

