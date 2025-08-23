Η Βάρκα του Ιησού: Αρχαίο ξύλινο σκαρί στη θάλασσα της Γαλιλαίας συνδέεται με θαύμα του Χριστού (vid)

Ξύλινο σκαρί του 1ου αιώνα, γνωστή ως «Βάρκα του Ιησού», ανακαλύφθηκε στη Θάλασσα της Γαλιλαίας και οι αρχαιολόγοι τη συνδέουν με τα Ευαγγέλια, όπου ο Χριστός περπάτησε στο νερό και κόπασε την καταιγίδα.

Μια μεγάλη ξύλινη βάρκα ανακαλύφθηκε στη θάλασσα της Γαλιλαίας, ενδέχεται να σχετίζεται με ένα απ' τα πιο διάσημα θαύματα του Ιησού στη Βίβλο.

Το σκαρί αυτό, γνωστό και ως «Βάρκα του Ιησού», έχει κέδρινη επένδυση και χρονολογείται στον 1ο αιώνα, την εποχή δηλαδή που έζησε ο Χριστός.

Πώς βρέθηκε η «Βάρκα του Ιησού»

Ο ειδικός στη βιβλική αρχαιολογία Danny Herman δήλωσε στη Daily Mail: «Είναι ένα σκάφος 2.000 ετών από τη θάλασσα της Γαλιλαίας σαν αυτή που αναφέρεται στα Ευαγγέλια και χωράει περίπου 12 άτομα. Μπορείς να το συνδέσεις με την ιστορία όπου ο Ιησούς περπάτησε στο νερό και γαλήνευσε την τρικυμία».

Η ανακάλυψη έγινε το 1986, κατά τη διάρκεια έντονης ξηρασίας που αποκάλυψε την ακτογραμμή κοντά στη Μαγδαλά. Οι αδελφοί Moshe και Yuval Lufan, ερασιτέχνες αρχαιολόγοι, εντόπισαν σιδερένια καρφιά στη λάσπη με ανιχνευτή μετάλλων. Καθώς έσκαβαν, εμφανίστηκε το ξύλινο σκάφος, θαμμένο για σχεδόν δύο χιλιετίες.

Η σύνδεση με τα Ευαγγέλια και το θαύμα του Ιησού

Οι αρχαιολόγοι επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος είναι ρωμαϊκής εποχής, με χρονολόγηση άνθρακα να το τοποθετεί στον 1ο αιώνα. Η επίπεδη καρίνα του, ιδανική για ψάρεμα και οι επισκευές με φθηνότερα τοπικά ξύλα δείχνουν ότι ανήκε σε φτωχούς ψαράδες, όπως οι μαθητές του Ιησού. Παραδίπλα βρέθηκαν και άλλα αντικείμενα, όπως ένα πήλινο αγγείο μαγειρέματος και μια λυχνία.

Η ιστορία του Ιησού που περπατά πάνω στο νερό (Ματθαίος 14:22-33, Μάρκος 6:45-52, Ιωάννης 6:16-21) αφηγείται πώς οι μαθητές του βρέθηκαν σε τρικυμία στη θάλασσα της Γαλιλαίας. Ο Ιησούς τους πλησίασε περπατώντας στο νερό και αφού ηρέμησε τα νερά, επιβιβάστηκε στη βάρκα. Αμέσως η καταιγίδα σταμάτησε και έφτασαν στη Γεννησαρέτ, κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε το σκάφος.

Αγώνας με τον χρόνο για τη διάσωση

Η βάρκα ήταν εγκλωβισμένη σε λάσπη χωρίς οξυγόνο, όπου και τη διατήρησε για αιώνες. Όμως, όταν εκτέθηκε στον αέρα άρχισε να διαλύεται. Για να σωθεί, οι αρχαιολόγοι την περιτύλιξαν με υαλοβάμβακα και αφρώδες υλικό ενώ τη μετέφεραν επιπλέουσα πριν την ξανασκεπάσουν τα νερά.

Η διαδικασία συντήρησης κράτησε 16 χρόνια, με αντικατάσταση της λάσπης από διαφανές χημικό διάλυμα ώστε να μη σαπίσει το ξύλο.

Από το 2000, η «Βάρκα του Ιησού» εκτίθεται στο Μουσείο Yigal Allon στο Ginosar, προσελκύοντας χιλιάδες χριστιανούς προσκυνητές και λάτρεις της ιστορίας. «Δεν μπορούμε να αποδείξουμε 100% ότι ο Ιησούς ήταν σε αυτή τη βάρκα, αλλά σίγουρα είναι αυτό το είδος που χρησιμοποιήθηκε στην ιστορία», σημείωσε ο Herman.

