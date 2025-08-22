Τι είναι το «Shrekking»: Η νέα dating τάση που σε αφήνει… πληγωμένο (vid)

Νέα λέξη μπαίνει στο λεξιλόγιο του dating: το «Shrekking». Περιγράφει την εμπειρία του να κατεβάζεις τα στάνταρ στην εμφάνιση ενός συντρόφου, πιστεύοντας ότι θα σου φερθεί καλύτερα, αλλά τελικά πληγώνεσαι περισσότερο.

Το «Shrekking« είναι η νέα τάση του dating (=ραντεβού) και περιγράφει την επιλογή να βγεις με κάποιον λιγότερο ελκυστικό πιστεύοντας ότι θα περάσεις ή θα σου φερθεί καλύτερα, αλλά, τις περισσότερες φορές, αυτό δεν πάει και πολύ καλά...

Η ονομασία προέρχεται από την ταινία «Shrek» (2001), όπου η όμορφη πριγκίπισσα Φιόνα ερωτεύεται τον «άσχημο» αλλά καλόκαρδο πράσινο γίγαντα. Στην πραγματική ζωή, όμως, το «Shrekking» συχνά καταλήγει σε απογοήτευση.

Όταν ρίχνεις τα στάνταρ σου: Γιατί το Shrekking σε πληγώνει

Το φαινόμενο περιγράφει την επιλογή να βγεις με κάποιον που θεωρείς λιγότερο ελκυστικό, ελπίζοντας ότι θα σε εκτιμήσει και θα σου φερθεί καλύτερα. Αντί για αυτό, πολλοί καταλήγουν να νιώθουν παραμελημένοι ή κακομεταχειρισμένοι.

Σύμφωνα με ειδικούς, η ιδέα ότι η εμφάνιση συνδέεται με τον τρόπο που θα σε φερθεί ένας άνθρωπος είναι μύθος. Όπως εξηγεί η Amy Chan, συγγραφέας και dating coach: «Το να βγεις με κάποιον "κάτω από τα στάνταρ σου" δεν σημαίνει ότι θα έχεις καλύτερη μεταχείριση».

Όπως σχολιάζουν χρήστες στο TikTok: «Νομίζουμε ότι κάποιος λιγότερο ελκυστικός θα μας εκτιμήσει περισσότερο, αλλά τελικά καταλήγουμε πληγωμένοι». Η εμπειρία αυτή δείχνει ότι χαρακτήρας και εμφάνιση δεν πάνε απαραίτητα μαζί.

Ο κίνδυνος για το μέλλον των σχέσεων: Το dating στη νέα εποχή

Το «Shrekking» μπορεί να αποθαρρύνει τους ανθρώπους από το να βγουν με κάποιον διαφορετικό από τον «τύπο» τους. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πραγματική έλξη μπορεί να γεννηθεί όταν δύο άνθρωποι μοιράζονται κοινές αξίες και στόχους.

Η ύπαρξη τέτοιων όρων αποκαλύπτει πόσο περίπλοκο έχει γίνει το σύγχρονο dating. Όπως λέει η Chan: «Οι δυσκολίες των σχέσεων έχουν γίνει δημόσια συζήτηση και χρειαζόμαστε κι άλλες νέες λέξεις για να τις περιγράψουμε».

