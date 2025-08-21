Οι επιστήμονες αποκάλυψαν τι κοινό έχουν όσοι φτάνουν τα 100 χρόνια ζωής

Οι επιστήμονες κατάφεραν να αναλύσουν και να αποκαλύψουν όλα τα κοινά χαρακτηριστικά που έχουν οι άνθρωποι που φτάνουν τα 100 χρόνια ζωής.

Είναι προφανές ότι η σωστή διατροφή και η άσκηση αυξάνουν τις πιθανότητες για μια μακρά ζωή. Ωστόσο, το να φτάσει κανείς στην ηλικία των 100 ετών δεν εξαρτάται μόνο από αυτά.

Αν και η μακροζωία μπορεί εν μέρει να οφείλεται στην τύχη, μια νέα μελέτη δείχνει ότι όσοι ζουν έναν αιώνα έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά.

Ένα διαφορετικό μοτίβο γήρανσης: Οι 100άρηδες αποφεύγουν τις ασθένειες

Ερευνητές από το Karolinska Institutet στη Στοκχόλμη διαπίστωσαν ότι οι αιωνόβιοι δεν «επιβιώνουν απλώς» από ασθένειες πιο αποτελεσματικά, αλλά τις αποφεύγουν σε μεγάλο βαθμό.

Η μελέτη εξέτασε την υγεία ανθρώπων που γεννήθηκαν μεταξύ 1920 και 1922. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο το 4% από αυτούς υπέστη εγκεφαλικό έως την ηλικία των 85 ετών, ένα εύρημα που εξέπληξε τους ειδικούς.

Η επικεφαλής της έρευνας, Dr. Karen Modig, εξήγησε: «Παρά το γεγονός ότι ζουν περισσότερο, ο κίνδυνος εμφάνισης σοβαρών ασθενειών στη διάρκεια της ζωής τους δεν έφτασε ποτέ εκείνον των συνομηλίκων τους που πέθαναν νωρίτερα. Στα 100 χρόνια, το 12,5% των αιωνόβιων είχε περάσει έμφραγμα, σε σύγκριση με πάνω από 24% σε άτομα που έζησαν έως 80–89 ετών. Αυτό δείχνει ότι οι αιωνόβιοι καθυστερούν – και συχνά αποφεύγουν – τις σημαντικές ασθένειες που σχετίζονται με το γήρας, αντί απλώς να τις ξεπερνούν πιο εύκολα».

Η ίδια πρόσθεσε: «Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η εξαιρετική μακροζωία δεν έχει να κάνει μόνο με την αναβολή των ασθενειών, αλλά αντανακλά ένα διαφορετικό μοτίβο γήρανσης. Ωστόσο, το αν αυτό οφείλεται κυρίως στη γενετική, στον τρόπο ζωής, στο περιβάλλον ή σε συνδυασμό παραγόντων, παραμένει άγνωστο. Το επόμενο βήμα μας είναι να εντοπίσουμε ποιους παράγοντες προβλέπουν το να φτάσει κάποιος τα 100 – και πώς αυτοί επηρεάζουν τη ζωή του».

Υπάρχουν τρόποι να αυξήσουμε τις πιθανότητες για μακροζωία

Βέβαια, αν και δεν υπάρχει μία και μοναδική «συνταγή», υπάρχουν πράγματα που μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες για μια μακρά και υγιή ζωή: σωστή διατροφή, επαρκής ύπνος και συχνή άσκηση.

Η Dr. Modig ανέφερε στο Newsweek: «Μελέτες σε υπεραιωνόβιους προσπάθησαν να εντοπίσουν έναν καθοριστικό παράγοντα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ωστόσο, η καλή καρδιαγγειακή υγεία και η θετική στάση ζωής, η αίσθηση σκοπού, φαίνεται να είναι κοινά χαρακτηριστικά».

Το σίγουρο είναι ένα: αν φροντίζετε τον εαυτό σας, το σώμα σας θα φροντίσει εσάς.

