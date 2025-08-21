Απόστολος Βεσυρόπουλος: Διασώστης εκτός υπηρεσίας του πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες

Ο διασώστης που προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στον Απόστολο Βεσυρόπουλο βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.

Οθάνατος του Απόστολου Βεσυρόπουλου έχει συγκλονίσει τον πολιτικό, και όχι μόνο χώρο. Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Οικονομικών, ένοωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε σε παραλία της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και οι γιατροί και οι διασώστες έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν.

