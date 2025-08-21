Επιστήμονες ανακάλυψαν πρωτεΐνη που θα μπορούσε να αντιστρέψει τη γήρανση στον εγκέφαλο

Πρωτοποριακή μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας εντόπισε μια πρωτεΐνη που φαίνεται να ευθύνεται για τη γήρανση του εγκεφάλου και κατάφερε όχι μόνο να τη σταματήσει, αλλά και να την αντιστρέψει σε ποντίκια.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας ανακάλυψαν μια πρωτεΐνη, την FTL1, που συνδέεται άμεσα με την εξασθένηση του εγκεφάλου λόγω ηλικίας, κυρίως στον ιππόκαμπο, την περιοχή του εγκεφάλου όπου σχηματίζονται οι αναμνήσεις.

Στη μελέτη, τα γηραιότερα ποντίκια εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα FTL1, λιγότερες συνδέσεις μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων και μειωμένη γνωστική λειτουργία. Όταν οι επιστήμονες αύξησαν τεχνητά την πρωτεΐνη σε νεότερα ποντίκια, αυτά άρχισαν να παρουσιάζουν σημάδια γήρανσης στον εγκέφαλο.

Η μεγάλη ανατροπή

Αντιθέτως, όταν οι ερευνητές μείωσαν τα επίπεδα της FTL1 σε ηλικιωμένα ποντίκια, παρατήρησαν σημαντική αποκατάσταση της νευρικής συνδεσιμότητας, ενώ τα ζώα είχαν καλύτερες επιδόσεις σε τεστ μνήμης. Τα αποτελέσματα αυτά ουσιαστικά αντιστρέφουν τη γήρανση του εγκεφάλου.

«Πρόκειται πραγματικά για αναστροφή των βλαβών», δήλωσε ο Σαούλ Βιλέντα, PhD, αναπληρωτής διευθυντής του Bakar Aging Research Institute στο Σαν Φρανσίσκο. «Είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλή καθυστέρηση ή πρόληψη των συμπτωμάτων».

Μελλοντικές θεραπείες στον ορίζοντα: Ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον για τη νευρολογία

Η ομάδα τώρα ελπίζει να αναπτύξει θεραπείες που θα μπλοκάρουν τη δράση της πρωτεΐνης FTL1 στον εγκέφαλο, κάτι που θα μπορούσε να σταματήσει ή ακόμα και να αντιστρέψει την απώλεια μνήμης στους ηλικιωμένους.

Παρά το γεγονός ότι η μελέτη βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, οι επιστήμονες τονίζουν ότι τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και ανοίγουν τον δρόμο για μια νέα εποχή στη μάχη κατά της γνωστικής φθοράς.

