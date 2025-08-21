Επικεφαλής συλλόγου στις ΗΠΑ καταχράστηκε 1 εκατ. δολάρια για πολυτελή ζωή και... ξόρκια βουντού (vid)

Σάλο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η υπόθεση πρώην επικεφαλής του Συλλόγου Γονέων που κατηγορείται ότι καταχράστηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια για πολυτελή ζωή, τζόγο και… ξόρκια βουντού για να διαλύσει γάμο.

Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η υπόθεση της 51χρονης LaTonja Carrera, πρώην επικεφαλής του Συλλόγου Γονέων και Δασκάλων του Μέριλαντ, η οποία φέρεται να καταχράστηκε σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια από χρήματα φορολογουμένων και επιχορηγήσεις, για να ζήσει έναν πολυτελή τρόπο ζωής και να πληρώσει ακόμη και μαγικά ξόρκια βουντού με στόχο να διαλύσει τον γάμο του συντρόφου της.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Carrera φέρεται να χρησιμοποίησε τα χρήματα σε αεροπορικά εισιτήρια, διαμονές σε πολυτελή ξενοδοχεία, τυχερά παιχνίδια, κοσμήματα και ακριβά ρούχα. Ένα ταξίδι στο Λας Βέγκας κόστισε πάνω από 13.000 δολάρια, με διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και έξοδα για ψώνια και θεάματα.

Η πιο παράξενη δαπάνη: Ξόρκια βουντού

Η πλέον ακραία πτυχή της υπόθεσης αφορά δαπάνες άνω των 27.000 δολαρίων για ξόρκια, ψυχικές αναγνώσεις και πνευματικές υπηρεσίες. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν ξόρκια για τζόγο, αλλά και κατάρες που στόχευαν στην διάλυση του γάμου του φίλου της, Quincy Gant. Σε σχόλια μάλιστα φέρεται να κατονόμασε τη σύζυγο του συντρόφου της, ζητώντας από τον «μάγο» να σιγουρευτεί για τον χωρισμό.

Οι ελεγκτές εντόπισαν ένα πολύπλοκο σχέδιο με τουλάχιστον 11 τραπεζικούς λογαριασμούς, μέσω των οποίων διοχετεύονταν τα χρήματα. Οι αναλήψεις από καζίνο και ΑΤΜ ξεπέρασαν τις 150, με ποσά δεκάδων χιλιάδων δολαρίων. Παράλληλα, φαίνεται πως η Carrera χρησιμοποίησε μη κερδοσκοπικές εταιρείες-βιτρίνες για να καλύπτει τη δραστηριότητα.

Η έρευνα των αρχών και το «πλούσιο» παρελθόν της Carrera με καταδίκες

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από έλεγχο το 2022, όταν ο δικηγόρος και πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας Seth Waxman κλήθηκε ως σύνδικος του Συλλόγου. Ο ίδιος υποστήριξε ότι υπήρχαν «αδιάσειστες αποδείξεις» για κλοπή και απάτη, παραπέμποντας την υπόθεση στους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς και στο FBI.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Carrera μπλέκει με τον νόμο. Το 2004 είχε καταδικαστεί για απάτη, ενώ το 2020 κατηγορήθηκε ότι έκλεψε 1.500 δολάρια από έναν βετεράνο. Το 2022 δήλωσε ένοχη σε άλλη υπόθεση υπεξαίρεσης και καταδικάστηκε με αναστολή.

