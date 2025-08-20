Προσομοίωση δείχνει πώς είναι να ζεις με σχιζοφρένεια: «Σαν να χάνεις την επαφή με την πραγματικότητα» (vid)

Βίντεο στο TikTok προσπαθεί να προσομοιώσει πώς βιώνουν οι ασθενείς τη σχιζοφρένεια, προκαλώντας δεκάδες μαρτυρίες πασχόντων που περιγράφουν τις φωνές, τις παραμορφώσεις και τις ψευδαισθήσεις της καθημερινότητάς τους.

Ο χρήστης @xoradmagical ανάρτησε βίντεο στο TikTok, στο οποίο ο θεατής βλέπει σκηνές μέσα από τα μάτια κάποιου που ζει με σχιζοφρένεια. Οι εικόνες παραμορφώνονται με σκιές, αλλοιωμένα πρόσωπα και «στροβιλιζόμενα» εφέ, ενώ στο φόντο ακούγονται παράξενες φωνές.

Ο κόσμος που ζει με τη διαταραχή σχολίασε στα social media πόσο ακριβής είναι η προσομοίωση, περιγράφοντας τα σύμπτωματα που τους συνοδεύουν καθημερινά, από τις ακουστικές και οπτικές ψευδαισθήσεις μέχρι την αποδιοργανωμένη σκέψη.

Πώς βιώνουν τα συμπτώματα οι ασθενείς

Στο Reddit, χρήστες που πάσχουν από σχιζοφρένεια σχολίασαν πόσο κοντά είναι η προσομοίωση στη δική τους εμπειρία. Μία γυναίκα περιέγραψε ότι η αδερφή της ακούει φωνές που την προσβάλλουν και «βλέπει» τον νεκρό πατέρα της να στέκεται στην πόρτα.

Άλλοι ανέφεραν ακουστικές ψευδαισθήσεις με «πλήρεις συζητήσεις» από διαφορετικές φωνές, οι οποίες μάλιστα αφηγούνταν ψεύτικες ιστορίες για τη ζωή τους, κάνοντάς τους να πιστεύουν ότι βρίσκονται σε μεταθανάτιο κόσμο.

Κάποιοι περιέγραψαν «σκιές που τρέχουν», παραμορφωμένα πρόσωπα ή χρωματιστές θολούρες. Κάποιος ασθενής είπε ότι έπρεπε να κοιμάται με πετσέτα πάνω στον καθρέφτη, γιατί ένιωθε ότι «πλάσματα από άλλη διάσταση» ξεπροβάλλουν από μέσα.

Σύμφωνα με το Mayo Clinic, η σχιζοφρένεια είναι μια μακροχρόνια ψυχική διαταραχή που περιλαμβάνει ψευδαισθήσεις, παραληρητικές ιδέες και αποδιοργανωμένη σκέψη, κάνοντας την καθημερινή ζωή εξαιρετικά δύσκολη. Για πολλούς πάσχοντες, το βίντεο ήταν η πρώτη φορά που είδαν τη δική τους εμπειρία να αποτυπώνεται τόσο ρεαλιστικά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ