Καταγγελίες για «χαράτσι» 10 ευρώ σε δημόσια παραλία της Λευκάδας: «Η αισχροκέρδεια δεν σε αφήνει να την χαρείς» (vid)

Πρωτοφανείς πράγματα συμβαίνουν σε παραλία της Λευκάδας, αφού κάποιοι έβαλαν «διόδια» 10 ευρώ για είσοδο προκαλώντας τον θυμό ντόπιων και επισκεπτών.

Καταγγελίες τουριστών για «παράνομο χαράτσι» 10 ευρώ στην παραλία Αγιοφύλλι της Λευκάδας προκαλούν έντονες αντιδράσεις, με τους επισκέπτες να διμαρτύρονται για μία καγκελόπορτα που υπάρχει στην είσοδο και είσπραξη μετρητών για πρόσβαση σε δημόσιο χώρο.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, όσοι επισκέπτονται με αυτοκίνητο το Αγιοφύλλι συναντούν μια καγκελόπορτα και δύο άτομα που ζητούν 10 ευρώ μετρητά για να συνεχίσουν. Σε περίπτωση άρνησης, τους προτρέπουν να φύγουν ή να πάρουν καραβάκι.

Το πρόσχημα του πάρκινγκ: Οργισμένες διαμαρτυρίες επισκεπτών

Όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι, το ποσό αφορά το πάρκινγκ, καθώς στον χώρο υπάρχει μόνο ένας μεγάλος χώρος στάθμευσης, ενώ περιμετρικά έχουν τοποθετηθεί σύρματα ώστε να μην μπορεί κανείς να παρκάρει αλλού.

Σε σχετικές κριτικές στο Trip Advisor, επισκέπτες καταγγέλλουν ότι πρόκειται για παράνομη πρακτική. Ένας εξ αυτών αναφέρει ότι έχει ήδη υποβάλει μήνυση, ενώ άλλοι χαρακτηρίζουν «απαράδεκτο» το να ζητείται είσοδος για πρόσβαση σε δημόσια παραλία.

Αναπάντητα ερωτήματα από τον δήμο

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση ή τοποθέτηση από τον Δήμο Λευκάδας, με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ζητούν σαφείς απαντήσεις για το τι συμβαίνει στην πολυσύχναστη παραλία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ