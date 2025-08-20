Γιατί ο Πούτιν δεν θέλει διμερή σύνοδο κορυφής: «Απαγορευμένο» το όνομα του Ζελένσκι στο Κρεμλίνο

Η Ρωσία δίνει αδύναμα σήματα για ενδεχόμενη συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι.

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ υποτιτλίστηκε με αισιοδοξία για μια διμερή συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τουλάχιστον μέχρι να έρθει η ρωσική απόκριση στα τεκταινόμενα.

«Συζητήθηκε η ιδέα ότι θα ήταν σκόπιμο να μελετηθεί η δυνατότητα ανύψωσης του επιπέδου των εκπροσώπων της ρωσικής και της ουκρανικής πλευράς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

