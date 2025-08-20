Σοκ και δέος: 60.000 έφεδροι Ισραηλινοί επιστρατεύονται για την ισοπέδωση της Γάζας!

Το Ισραήλ επιστρατεύει 60.000 έφεδρους σε μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της Γάζας, αυξάνοντας τις δυνάμεις του σε 130.000 στρατιώτες.

Το Ισραήλ προχωρά σε σημαντική αύξηση -για την ακρίβεια σε διπλασιασμό- των στρατιωτικών του δυνάμεων, καλώντας σε υπηρεσία 60.000 εφέδρους, με στόχο την εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Η απόφαση, που ελήφθη από τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ, σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση στις πολεμικές συγκρούσεις με τη Χαμάς.

Οι έφεδροι αναμένεται να αρχίσουν να λαμβάνουν εντολές από την Τετάρτη, ενώ η κύρια φάση επιστράτευσης έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Σεπτεμβρίου. Το σχέδιο προβλέπει παράλληλα επιπλέον κύματα κινητοποίησης τους επόμενους μήνες, μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Μετά την ενίσχυση, ο συνολικός αριθμός των στρατιωτών σε ενεργή υπηρεσία αναμένεται να φτάσει τους 130.000, καθώς θα παραταθεί επίσης η θητεία αρκετών εφέδρων που ήδη υπηρετούν. Οι δυνάμεις που θα αναπτυχθούν περιλαμβάνουν τρεις ταξιαρχίες πεζικού, συνοδευόμενες από τάγματα υποστήριξης σε τομείς όπως πληροφορίες και εφοδιασμός.

Στόχος της επιχείρησης είναι η ανακατάληψη της πόλης της Γάζας, με τη συμμετοχή πέντε μεραρχιών που αριθμούν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες, ανάμεσά τους πεζικό, τεθωρακισμένα και πυροβολικό. Στην επιχείρηση θα λάβουν μέρος επίσης και οι ταξιαρχίες που εποπτεύουν τα σύνορα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων μονάδων σε 14.

Η κίνηση αυτή αντανακλά την αποφασιστικότητα του Τελ Αβίβ να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, επιδιώκοντας την ουσιαστική εξουδετέρωση των δυνάμεων της Χαμάς.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ