Έγκριση μελέτης αποκατάστασης του ΞΕΝΙΑ: Νέες εξελίξεις στην επένδυση του Ιβάν Σαββίδη στο Παλιούρι Χαλκιδικής

Βήμα προόδου για το τουριστικό σχέδιο του Ιβάν Σαββίδη στο Παλιούρι Χαλκιδικής: Εγκρίθηκε η μελέτη αποκατάστασης του παλιού ΞΕΝΙΑ

Μετά από πολύμηνες καθυστερήσεις, σημειώθηκε σημαντική εξέλιξη στην πορεία του τουριστικού επενδυτικού σχεδίου του Ιβάν Σαββίδη στο Παλιούρι Χαλκιδικής. Η οριστική μελέτη αποκατάστασης του ιστορικού συγκροτήματος ΞΕΝΙΑ έλαβε πρόσφατα την επίσημη έγκριση, ανοίγοντας το δρόμο για τα επόμενα βήματα αδειοδότησης, που παραμένουν ωστόσο απαιτητικά και χρονοβόρα.

Η επένδυση, η οποία ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια μέσω του ομίλου του επιχειρηματία, βασίζεται σε διαγωνιστικές διαδικασίες του ΤΑΙΠΕΔ και έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά προκλήσεων, από νομικά και πολεοδομικά ζητήματα έως περιβαλλοντικούς και δασικούς περιορισμούς. Οι καθυστερήσεις οδήγησαν ακόμα και σε φήμες περί επιστροφής του ακινήτου στο Υπερταμείο, κάτι που τελικά αποφεύχθηκε μετά και τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση του 2024, με την οποία καθορίστηκε η χωροθέτηση και οι χρήσεις γης στο πλαίσιο του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης «Παλιούρι Χαλκιδικής».

Τι περιλαμβάνει η μελέτη

Το διατηρητέο συγκρότημα του ΞΕΝΙΑ, χαρακτηρισμένο ως μνημείο, αποτελεί μέρος του ακινήτου και αφορά το έργο αποκατάστασης και επανάχρησης των κτιρίων του. Η εγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνει αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα σεβαστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την αρχική μορφή και αισθητική του κτιριακού συγκροτήματος, με συγκεκριμένες οδηγίες για τους εξωτερικούς χρωματισμούς, τα δάπεδα και τις λοιπές λεπτομέρειες.

Στο πλαίσιο της απόφασης, ζητείται επίσης η υποβολή συμπληρωματικών σχεδίων και τεχνικών εκθέσεων, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο φάκελος του έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, τη διαχείριση της προσβασιμότητας και τις λεπτομέρειες των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Η επένδυση υλοποιείται από την εταιρεία Premium Resort Development, με πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο τη Μαρία Γκοντσάροβα και αντιπρόεδρο τον Αρτούρ Νταβιντιάν, στενούς συνεργάτες του Ιβάν Σαββίδη.

Η έγκριση της μελέτης για το ΞΕΝΙΑ αποτελεί κρίσιμο σταθμό μέσα στη σειρά των αναγκαίων αδειοδοτήσεων, που θα καθορίσουν και το τελικό κόστος του έργου. Ο αρχικός προϋπολογισμός των περίπου 80 εκατ. ευρώ, όπως είχε οριστεί πριν από χρόνια, αναμένεται να αναθεωρηθεί.

Οι δύο ζώνες του έργου

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, το έργο χωρίζεται σε δύο ζώνες. Η Ζώνη Ι, έκτασης 277.786 τ.μ., προορίζεται για τουριστικές και αναψυχής χρήσεις, με μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση 41.668 τ.μ., εκ των οποίων τα 29.168 τ.μ. για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και τα 12.500 τ.μ. για τουριστικές κατοικίες. Στη νότια περιοχή αυτής της ζώνης βρίσκεται το διατηρητέο ΞΕΝΙΑ, όπου προβλέπεται η αποκατάσταση και ανακαίνιση με δυναμικότητα 144 κλινών, καθώς και η δημιουργία νέων τουριστικών καταλυμάτων και υποδομών.

Η Ζώνη ΙΙ, έκτασης 37.625 τ.μ., προορίζεται για ήπια αναψυχή, με δραστηριότητες που διασφαλίζουν τη διατήρηση της φυσικής μορφολογίας και περιλαμβάνουν υπαίθριους χώρους στάθμευσης και άλλες ήπιες λειτουργίες.

Το τουριστικό project στο Παλιούρι συνεχίζει την πορεία του, με στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής, ενώ παραμένει ανοιχτό το επόμενο διάστημα το κεφάλαιο των εγκρίσεων και των αναπροσαρμογών του επενδυτικού πλάνου.

