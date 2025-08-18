Τι γίνεται στο ανθρώπινο σώμα αν μείνει για πάνω από 24 ώρες χωρίς ύπνο: Οι οδυνηρές επιπτώσεις

Ειδικός σε θέματα ύπνου εξηγεί τι παθαίνει το ανθρώπινο σώμα αν παραμείνει ξύπνιο πάνω από 24 ώρες.

Γιατρός αποκάλυψε τις φρικτές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο σώμα σας αν μείνετε ξύπνιοι για πάνω από 24 ώρες. Όλοι έχουμε ξενυχτήσει κάποια στιγμή στη ζωή μας, είτε για να προλάβουμε μια προθεσμία, είτε για να ετοιμαστούμε για μια παρουσίαση, είτε απλώς επειδή παρασυρθήκαμε σε μια βραδιά διασκέδασης. Το αποτέλεσμα συνήθως είναι η εξάντληση και η υπνηλία που διαρκεί μέρες. Αλλά τι γίνεται αν μείνουμε ξύπνιοι για ακόμη περισσότερο;

Οι ειδικοί υγείας συνιστούν στους ενήλικες 7 με 9 ώρες ύπνου τη νύχτα, ενώ οι έφηβοι χρειάζονται 8 με 10 ώρες. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις και οι απαιτητικές ημέρες συχνά δεν επιτρέπουν πάντα αυτές τις ώρες ξεκούρασης.

Τι θα γίνει στο ανθρώπινο σώμα αν μείνουμε ξύπνιοι για 24 ώρες και πάνω

24 ώρες χωρίς ύπνο

Σύμφωνα με το Sleep Foundation, μετά από 24 ώρες άυπνοι, ξεκινούν οι πρώτες γνωστικές δυσκολίες: μειωμένη συγκέντρωση, βραδύτερος χρόνος αντίδρασης και αίσθημα εξάντλησης. Ο γιατρός Μάικλ Γκάρτνερ εξηγεί ότι η κατάσταση μοιάζει με μέθη, ισοδύναμη με επίπεδο αλκοόλ στο αίμα 0,1%, όταν το νόμιμο όριο για οδήγηση είναι 0,08%.

36 έως 48 ώρες χωρίς ύπνο

Σε αυτό το στάδιο εμφανίζονται τα λεγόμενα μικρο-ύπνοι, δηλαδή στιγμιαία «σβησίματα» του εγκεφάλου. Η απόδοση, τόσο σωματική όσο και πνευματική, μειώνεται δραματικά, ενώ η όρεξη αυξάνεται. Μετά τις 48 ώρες, η στέρηση ύπνου θεωρείται ακραία, με πιθανά συμπτώματα παραισθήσεων, άγχους και αποπροσανατολισμού.

72 ώρες χωρίς ύπνο

Έρευνες δείχνουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να παραμείνει ξύπνιος μέχρι και 11 ημέρες (264 ώρες), αλλά οι συνέπειες γίνονται όλο και πιο σοβαρές. Στις 72 ώρες, οι παραισθήσεις εντείνονται, συνοδεύονται από παρανοϊκές σκέψεις και έντονη σωματική δυσλειτουργία.

96 ώρες και πάνω χωρίς ύπνο

Σύμφωνα με τον Dr. Γκάρτνερ, μετά από τέσσερις ημέρες χωρίς ύπνο η μνήμη θυμίζει αυτήν ασθενούς με πρώιμο Αλτσχάιμερ. Εμφανίζεται ακραία ευερεθιστότητα και διαταραχές στην αντίληψη της πραγματικότητας, με συμπτώματα που θυμίζουν ψύχωση. Μακροπρόθεσμα, η εμπειρία μπορεί να προκαλέσει μόνιμη αϋπνία.

