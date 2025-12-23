Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης χώρισαν μετά από 23 χρόνια

Τέλος στη σχέση τους φέρονται να έβαλαν η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης μετά από 23 ολόκληρα χρόνια. Ζουν πλέον χωριστά.

Μία είδηση - «βόμβα» ήρθε να αναστατώσει την ελληνική showbiz, καθώς η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης φέρονται να χώρισαν μετά από 23 χρόνια σχέσης.

Όπως ανέφερε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1, η είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Τρίτης, όμως το ζευγάρι φέρεται να έχει χωρίσει εδώ και περόπου δύο μήνες ζει σε χωριστά σπίτια, διατηρώντας, όπως όλα δείχνουν, άριστες σχέσεις.

Δείτε τη συνέχεια στο reader.gr