Κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στο Αστυνομικό Τμήμα Κερατέας: Ανεξιχνίαστη η αιτία θανάτου

Ένας αλλοδαπός κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στο Αστυνομικό Τμήμα Κερατέας, μία μέρα μετά τη σύλληψή του για παραβάσεις περί ναρκωτικών. Σε εξέλιξη οι έρευνες από τις αρχές.

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Κυριακής (17/08) στο Αστυνομικό Τμήμα Κερατέας, όταν ένας κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στους χώρους των κρατητηρίων. Ο άνδρας είχε συλληφθεί μόλις μία ημέρα νωρίτερα, το Σάββατο 16 Αυγούστου, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που προσπάθησαν να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, κατά την άφιξή τους οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο Αστυνομικό Τμήμα Κερατέας έφτασε και ιατροδικαστής. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Σήμερα το πρωί (17 Αυγούστου 2025) σε χώρο κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Κερατέας, αλλοδαπός κρατούμενος, ο οποίος είχε συλληφθεί χθες Σάββατο 16 Αυγούστου 2025, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος παρείχαν πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το πλήρωμα του οποίου, κατά την άφιξή του, διαπίστωσε τον θάνατό του. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί ιατροδικαστής.

Παράλληλα διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σημειώνεται ότι, σε βάρος του ανωτέρω είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος εμφάνισης σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.»

Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του κρατούμενου παραμένουν προς διερεύνηση. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με σκοπό να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

